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متحدث الوزراء: هدفنا الإسراع في إصدار الموافقات لتسجيل الشركات الفترة المقبلة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:40 م
نادر سعد
نادر سعد
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إبراهيم القادري
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة الوزارية العليا للاستثمار تجتمع مرة شهريًا، بالإضافة للقاءات أسبوعية مع رئيس الحكومة، موضحًا أن الاستثمار ليس تسجيل شركات فقط، والأهم عدد الشركات التي بدأت العمل بالفعل، وعدد الشركات التي أكملت نشاطها ولم تتوقف.


وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناه "ON E"، أن دور الهيئة العامة للاستثمار لا يتوقف على تسجيل الشركات فقط، بل يتضمن المتابعة وحل مشكلات الشركات المتعلقة بالتشغيل.


وأوضح نادر سعد ،أن الموافقات الأمنية ضرورة لا بد منها ونعمل الفترة المقبلة على تسريع إصدار موافقات تسجيل الشركات.


وتابع نادر سعد ، أن هناك اتفاقا مع "CNN" لعمل حملات إعلانية ومواد دعائية  متخصصة في الشأن الاقتصادي ونسعى لتغيير المفهوم القديم السائد عن الاستثمار في مصر.. المستثمرون في أوروبا غير محيطين بالتطورات والتشريعات الاستثمارية الجديدة والإصلاح الاقتصادي".


واستكمل نادر سعد ، أن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ العمل عام 2021.
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