AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس الوزراء السوداني يدرس تدابير مكافحة تهريب الذهب

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:10 م
تهريب الذهب
تهريب الذهب
Advertisements
أ ش أ
 ترأس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، السفير عمر بشير مانيس، اليوم الاحد، اجتماعا خاصا بمكافحة تهريب الذهب بمطار الخرطوم، وذلك بحضور وزراء الداخلية الفريق شرطة الطريفي أدريس، المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، والطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، والجهات المعنية ذات الصلة.

و شدد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني على جدية الدولة في معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بثروات وموارد البلاد في إطار حكم القانون، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توظيف كافة موارد وامكانيات السودان لتحقيق تطلعات الشعب وأهداف ثورة ديسمبر.

وتناول مانيس تقارير مفصلة من الجهات المختصة، بشأن التدابير اللازمة لمنع تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، واستعرض الضوابط والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للحد من مسألة تهريب الذهب.

وأكد ضرورة إحكام التنسيق وتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية المختلفة لمكافحة تهريب الذهب عبر المطار، مشددا على ضرورة التدقيق في الإجراءات وتكثيف الرقابة الالكترونية عبر استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة.

ووجه بتشكيل لجنة فنية لوضع معالجة فورية وسريعة للحد من تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، مؤكدا ضرورة القيام بزيارة ميدانية للوقوف على المشاكل والمعوقات بالمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء السودان يعفي قيادات من الخدمة المدنية

رفع الدعم عن الوقود.. حكومة السودان تقر ميزانية 2020

مجلسا السيادة والوزراء بالسودان يجيزان ميزانية عام 2020

رفع التمثيل الدبلوماسي بين السودان وكندا لمستوى السفراء

رئيس الوزراء السوداني يؤكد متانة العلاقات مع مصر

مجلس الوزراء السوداني يشيد بالتعاون بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية

ترشيحاتنا

القانون يبرئ إبراهيم نور الدين من أزمة هدف الأهلي أمام بيراميدز

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

تعرف على عقوبة علي جبر بعد الاعتداء على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

أزمة كبرى .. السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

عقب إصابة نجم الفريق .. صن داونز يستفز الأهلي قبل مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا