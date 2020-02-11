وزير البترول: مصر نجحت في تخطي العديد من التحديات بإرادة سياسية صلبة.. فيديو

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن القاهرة مدينة ساحرة تشهد على تاريخ شعب مصر، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم للاحتفال بالعام الرابع على التوالى بمؤتمر معرض مصر الدولي للبترول ايجيبس 2020 من أجل تنفيذه وتحقيق الثروة المعدنية.





وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال فعاليات مؤتمر معرض مصر الدولي للبترول، أن المؤتمر اليوم يعتبر نافذة لاستعراض الفرص وزيادة فرص التعاون مع الشركات الأجنبية.





وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعد هذا المؤتمر على تنفيذ خطاه على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، حيث أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى تخطي العديد من التحديات التى واجهت الدولة بإرادة سياسية صلبة.





وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر أيضا استطاعت مواجهة التحديات من البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والحد من التضخم وتطوير المصانع، لافتا إلى أن كان قطاع البترول يمر بتحديات كبيرة فى أعقاب ثورة يناير.



