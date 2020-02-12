إخلاء ٢٧محلا بسوق شطا تعدي عليها المواطنون بالقوة في دمياط

شنت محافظة دمياط حملة مكبرة ، اليوم، برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وبالتنسيق مع مجلس مدينه دمياط، لإخلاء ٢٧ محلا داخل وخارج سوق شطا تم التعدى عليها بالاستيلاء من قبل بعض المواطنين بالقوة.





كما تم أيضًا خلال تلك الحملة التى جاءت بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إحكام غلق تلك المحلات لحين إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لطرحها بالمزاد العلنى.



