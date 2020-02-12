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محافظات

إخلاء ٢٧محلا بسوق شطا تعدي عليها المواطنون بالقوة في دمياط

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:22 م
إخلاء ٢٧محل بسوق
إخلاء ٢٧محل بسوق شطا
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زينب الزغبي
شنت محافظة دمياط حملة مكبرة ، اليوم،  برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وبالتنسيق مع مجلس مدينه دمياط، لإخلاء ٢٧ محلا داخل وخارج سوق شطا تم التعدى عليها بالاستيلاء من قبل بعض المواطنين بالقوة. 

كما تم أيضًا خلال تلك الحملة التى جاءت بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إحكام غلق تلك المحلات لحين إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لطرحها بالمزاد العلنى.

هذا و تأتى تلك الأعمال استكمالا لجهود أجهزة المحافظة المبذولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وكذلك التصدى لجميع المخالفات و الإلتزام بتطبيق القانون.
إخلاء ٢٧محلا بسوق شطا تعدي عليها المواطنون بالقوة في دمياط
إخلاء ٢٧محلا بسوق شطا تعدي عليها المواطنون بالقوة في دمياط
إخلاء ٢٧محلا بسوق شطا تعدي عليها المواطنون بالقوة في دمياط
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