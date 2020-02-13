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محافظات

أسيوط تستعد لتطعيم 799670 طفلاً ضد مرض شلل الأطفال بدءًا من 16 فبراير

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:36 م
تطعيم
تطعيم
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إيهاب عمر
أعلن  اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،  عن تشكيل 2456 فريقاً، منها 4912 فردًا من داخل القطاع الصحي، كفرق متحركة للمرور على المنازل وأخرى فرق ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الصحية ومواقف التجمعات؛ لتطعيم جميع الأطفال بالمجان.

وذلك من سن يوم وحتى 5 سنوات على أرض المحافظة أيًا كان محل ميلادهم والذي يبلغ المستهدف العددي المتوقع لهم نحو 799670 طفلًا، في الفترة من 16 الى 19 من الشهر الجاري.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أنه تم توفير جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الحملة حيث تم مراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها، واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة.

مشيرًا إلى وضع خطة إعلامية وإخطار القطاعات المختلفة بالمحافظة لتعريف المواطنين وتوعيتهم بالحملة، باستخدام كافة الوسائل الممكنة كالإذاعة المحلية عن طريق ميكروفانات سيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس، بالإضافة إلى تعليق لافتات قماشية وبالونات وبوابات في الشوارع والميادين العامة.
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