اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة تزويج القاصرات بالجيزة على يد محام ومحفظ قرآن وعاطلان عن مفاجأة فجرتها التحقيقات، على لسان احدى الفتيات التى أكدت ان المتهمين طلبوا منها عدم الانجاب شرطا لاستمرارها في العمل معهم والتحصل على أموال عن طريق الزواج من الأثرياء العرب مقابل الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 10 الاف الى 200 ألف جنيه فى الزيجة الواحدة التى تستمر من يومين الى أسبوع حسب رغبة وطلب الزبون.





وأكدت الفتاة أن المتهمين كانوا يكتبون عقود الزواج بتواريخ قديمة، حتى يتمكنوا من إعادة بيعنا مرة أخرى لثري عربى أخر وهروبا من شهور العدة وأضافت إحدى الفتيات في المحاضر، ان المتهمين كانوا يعتدون جنسيا عليهن بالإضافة لمعاشرتهن جنسيا أكثر من مرة قبل تزويجهن للأثرياء العرب.





وتابعت الفتيات اللاتى ألقى القبض عليهن أن افراد العصابة كانوا يقومون باستدراج الفتيات الهاربات من اسرهن وفجرت إحداهن مفاجأة، حيث أكدت انها تم تزويجها أكثر من مرة للأثرياء العرب، إلا أنها لم تتحصل على اى اموال من المتهمين، بل قاموا بالاعتداء عليها جنسيا.





وأكدت احدى الفتيات فى التحقيقات ان الزيجة لم تكن تتعدى الـ 48 ساعة أو الأسبوع على الأكثر ثم يعود الثري العربي بلده وتعود الفتاة مرة أخري بحثا عن زبون جديد للتحصل على أموال.





وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين تم الايقاع بهم فى منطقة الشرقية واستدراجهم إلى منطقة العجوزة بالجيزة من خلال ورود معلومات للادارة العامة لمباحث الآداب عن وجود شبكة للاتجار بالبشر والفتيات القاصرات يتزعمها محفظ قرآن ومحام وعاطلين باستدراج الأثرياء العرب لتزويجهم بالفتيات القاصرات تحت ستار الزواج مقابل مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه للفتاة الواحدة.





تم عرض المعلومات على اللواء خالد عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لمباحث الآداب الذى شكل فريق بحث برئاسة اللواء عماد عكاشة نائبه، للإيقاع بالمتهمين وضبطهم تم وضع خطة محكمة لاستدراج المتهمين عن طريق تنكر احد الضباط فى هيئة ثرى عربى وقام الضابط بالتواصل مع المتهمين المتواجدين بمحافظة الشرقية لاستدراجهم طالبا منهم احضار إحدى الفتيات للزواج منها فارسل المتهمين اليه صور الفتيات القاصرات عبر الواتس اب وتم اختيار احداهن والاتفاق على الزواج منها لمدة 48 ساعة مقابل 10 الاف جنيه على أن تتم الزيجة فى احد كافيهات بمنطقة العجوزة .





وفي الميعاد المحدد حضرت الفتاة القاصر التى تبلغ من العمر ١٣ عاما وبرفقتها محفظ قرآن ومحام وشخصان آخران، وبحوزتهم عقود زواج عرفية، وصورا لفتيات في أعمار ١٢ حتى ١٥ عاما وتم القبض عليهم.





وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بإيواء فتيات أخريات، تم استذان النيابة العامة لمداهمة المكان وتم ضبط عدد كبير من الفتيات والتحفظ عليهن وبمناقشتهن اعترفن بقيام المتهمين باستغلالهن جنسيا فى الأعمال المنافية والاتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفى.





وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب كشفت عن شبكة خطيرة للاتجار بالبشر يقوم فيها محفظ قرآن ومحام ببيع الفتيات القاصرات للأثرياء العرب تحت ستار الزواج مقابل مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه للفتاة.





معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب، أفادت بقيام عصابة بالاتجار في الفتيات القاصرات، وتزويجهن لأثرياء العرب مقابل ٢٠٠ ألف جنيه للزيجة الواحدة حرر المحضر رقم ٤٤٩٤ لسنة ٢٠٢٠ العجوزة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الفتيات احدى دور الرعاية.