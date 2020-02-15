AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

السبت 15/فبراير/2020 - 07:42 ص
فتاة
فتاة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة تزويج القاصرات بالجيزة على يد محام ومحفظ قرآن وعاطلان عن مفاجأة فجرتها التحقيقات، على لسان احدى الفتيات التى أكدت ان المتهمين طلبوا منها عدم الانجاب شرطا لاستمرارها في العمل معهم والتحصل على أموال عن طريق الزواج من الأثرياء العرب مقابل الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 10 الاف الى 200 ألف جنيه فى الزيجة الواحدة التى تستمر من يومين الى أسبوع حسب رغبة وطلب الزبون.
 

وأكدت الفتاة أن المتهمين كانوا يكتبون عقود الزواج بتواريخ قديمة، حتى يتمكنوا من إعادة بيعنا مرة أخرى لثري عربى أخر وهروبا من شهور العدة وأضافت إحدى الفتيات في المحاضر، ان المتهمين كانوا يعتدون جنسيا عليهن بالإضافة لمعاشرتهن جنسيا أكثر من مرة قبل تزويجهن للأثرياء العرب.

وتابعت الفتيات اللاتى ألقى القبض عليهن أن  افراد العصابة كانوا يقومون باستدراج الفتيات الهاربات من اسرهن وفجرت إحداهن مفاجأة، حيث أكدت انها تم تزويجها أكثر من مرة للأثرياء العرب، إلا أنها لم تتحصل على اى اموال من المتهمين، بل قاموا بالاعتداء عليها جنسيا.

وأكدت احدى الفتيات فى التحقيقات ان الزيجة لم تكن تتعدى الـ 48 ساعة أو الأسبوع على الأكثر ثم يعود الثري العربي  بلده وتعود الفتاة مرة أخري بحثا عن زبون  جديد للتحصل على أموال.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين تم الايقاع بهم فى منطقة الشرقية واستدراجهم إلى منطقة العجوزة بالجيزة من خلال ورود معلومات للادارة العامة لمباحث الآداب عن وجود شبكة للاتجار بالبشر والفتيات القاصرات يتزعمها محفظ قرآن ومحام وعاطلين باستدراج الأثرياء العرب لتزويجهم بالفتيات القاصرات تحت ستار الزواج مقابل مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه للفتاة  الواحدة.

تم عرض المعلومات على اللواء خالد عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لمباحث الآداب الذى شكل فريق بحث برئاسة  اللواء عماد عكاشة نائبه، للإيقاع بالمتهمين وضبطهم تم وضع خطة محكمة لاستدراج المتهمين عن طريق تنكر احد الضباط فى هيئة ثرى عربى وقام الضابط بالتواصل مع المتهمين المتواجدين بمحافظة الشرقية لاستدراجهم طالبا منهم احضار إحدى الفتيات للزواج منها فارسل المتهمين اليه صور الفتيات القاصرات عبر الواتس اب وتم اختيار احداهن والاتفاق على الزواج منها لمدة 48 ساعة مقابل 10 الاف جنيه على أن تتم الزيجة فى احد كافيهات بمنطقة العجوزة .

وفي الميعاد المحدد حضرت الفتاة القاصر التى تبلغ من العمر ١٣ عاما وبرفقتها محفظ قرآن ومحام وشخصان آخران، وبحوزتهم عقود زواج عرفية، وصورا لفتيات في أعمار ١٢ حتى ١٥ عاما وتم القبض عليهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بإيواء فتيات أخريات، تم استذان النيابة العامة لمداهمة المكان وتم ضبط عدد كبير من الفتيات والتحفظ عليهن وبمناقشتهن اعترفن بقيام المتهمين باستغلالهن جنسيا فى الأعمال المنافية والاتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفى.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب كشفت  عن شبكة خطيرة للاتجار بالبشر يقوم فيها محفظ قرآن ومحام ببيع الفتيات القاصرات للأثرياء العرب تحت ستار الزواج مقابل مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه للفتاة.

معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب، أفادت بقيام عصابة بالاتجار في الفتيات القاصرات، وتزويجهن لأثرياء العرب مقابل ٢٠٠ ألف جنيه للزيجة الواحدة حرر المحضر رقم ٤٤٩٤ لسنة ٢٠٢٠ العجوزة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الفتيات احدى دور الرعاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمة عصابة تقديم الفتيات القاصرات لراغبي المتعة بالجيزة.. اليوم

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الجوازة بـ 200 ألف.. تفاصيل ضبط شبكة زواج القاصرات في الجيزة: عقد قران قبل العدة لأثرياء العرب

أهم الأخبار: توقيع الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة نهاية فبراير .. وفضائح جنسية لحفيد مؤسس الإخوان

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

إنجاب الأطفال.. مفاجأة حول شرط قبول فتيات للعمل مع عصابة تزويج القاصرات في الجيزة

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد بن زايد وحفيده يشعلان السوشيال ميديا بصورة عفوية

أمير كرارة: بحب أكل المحشي بالعيش البلدي

الرفق بين الجواز السري والعرفي .. شيخ الأزهر يجيب

نشرة الرياضة.. الوزير فى استقبال الزمالك اليوم.. ومخاوف بشأن تأجيل القمة.. وعبدالله جمعة يقصف جبهة الأهلي

اتبعها فورا ..الإسعافات الأولية عند التعرض لأزمة قلبية

بـ فستان من النحاس.. ميرنا وليد تتألق في جلسة تصوير عيد الحب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

بعد تغيير الموبايل والخط.. أسهل طريقة لاستعادة رسائلك في واتساب Whatsapp