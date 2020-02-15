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حوادث

من أسرة واحدة.. مصرع وإصابة 5 في تصادم ملاكي ونقل أعلى محور المريوطية بالجيزة

السبت 15/فبراير/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
صرحت النيابة العامة، بدفن جثث 3 ضحايا في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل أعلى محور المريوطية بالجيزة.

الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، حين تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بتصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالمنطقة المشار إليها ووقوع ضحايا في الحادث.

وانتقلت إلى موقع البلاغ سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين أنه أثناء توقف سيارة نقل لتغيير الإطار الخاص بها، اصطدمت بها سيارة ملاكى من الخلف.

وبينت التحريات أن الحادث أودى بحياة 3 أشخاص، ووجود اثنين في حالة خطر بالمستشفى، وجميعهم من أسرة واحدة.

تم رفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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