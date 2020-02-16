رامي عياش يكشف تفاصيل جديدة حول إصابته بـ السرطان

كشف رامي عياش لأول مرة عن تفاصيل مرضه وإصابته بورم سرطاني، وقال خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية: "كنت أتواجد فى دبي مع أخي شادي، لاحظت ورم فى ظهري، وعندما عدت إلى بيروت ذهبت إلى الطبيب وأخبرني أنه ورم سرطاني.

وأضاف عياش أن الخبر تسرب من المستشفى وهاجمني رواد السوشيال ميديا، وقالوا إنني أسعى وراء الشهرة، مؤكدا أن تسريب الخبر كان ضده، وأنه بعد تحليل الورم تبين أنه حميد.





وترددت في الأيام الأخيرة أخبار عن إصابة الفنان رامي عياش بورم سرطاني في الظهر، وخضوعه لعملية جراحية صعبة وتماثل للشفاء بشكل تام وحينها صدر ألبومه " يا مسهر عيني" الذي حقق نجاحا كبيرا.