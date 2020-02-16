طب سنان جامعة مصر: تعالج 10 آلاف مواطن شهريا مجانًا





رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الكلية تساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع من خلال العلاج المجاني المقدم من خلال العيادات الخاصة بالكلية. وأضاف





وقال الدكتور هاني أمين عميد كلية طب الأسنان ب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، إن الكلية تمتلك عيادات بها 200 كرسي تم تجهيزها على أعلى مستوى لخدمة المواطنين مجانا، وأوضح أن الكلية تتيح لطلابها تدريب متميز من خلال معامل الليزر التي تمتلكها الكلية، كما تشارك الكلية أيضًا مع عدة جامعات دولية في مجال تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.





وأشار إلى أنه فى إطار العلاقات الخارجية شاركت الكلية في مؤتمر نظمته جامعة جنوا الإيطالية الشهر الماضى، وتم خلاله التنسيق بين الجامعتين على توفير فرص التدريب المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، كما تم خلال هذا المؤتمر مناقشة 30 من الأبحاث العلمية حول استعمالات الليزر في جميع تخصصات طب الأسنان، وعلى هامش المؤتمر شارك عدد من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الكورس التدريبي بمستشفى سان مارتينو بكلية الطب بجامعة جنوا الإيطالية.





وتأتى أهمية هذا "الكورس التدريبى" أنه يتم تنظيمه خصيصًا للطلاب الحاصلين على زمالة تطبيقات الليزر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.