للحصول على منح وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي.. تفاصيل

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، حول برامج المنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية.





وتشمل البرامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية :





1- برنامج المنح الدراسية للماجستير.

2- برنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه.





وتنوعت مجالات الدراسة المتاحة بهذه البرامج فتضمنت:





- الزراعة المستدامة

- التعليم

- التعليم من أجل التنمية المستدامة

- تغير المناخ

- الطاقة

- المدن المستدامة

- إدارة النفايات

- مجالات العلوم الاجتماعية

- الاقتصاد والتمويل والصيرفة الإسلامية

- الابتكار وتنمية البنية التحتية

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية

- الصحة

- المياه والنظافة الصحية

- التلوث بالبلاستيك والمواد البلاستيكية الدقيقة

- التنوع البيولوجي

- الكيمياء الخضراء

- النمو السكاني





وتعد هذه البرامج والمنح الدراسية جزءًا مهمًا من المبادرات الإنمائية التي يقودها البنك لتشجيع التكنولوجيا وتبادل المعارف بين الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.





حيث أنها مصمّمة لجذب الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات وبناء الكفاءات المناسبة اللازمة لتمكين المجتمعات وتحقيق خطط التنمية الوطنية والعالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.









وهدف هذه البرامج هو توفير فرص تعليمية للطلاب الشباب المتفوقين في أدائهم الأكاديمي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء لكي يتابعوا دراساتهم لنيل شهادة دراسية من إحدى الجامعات العامة/الحكومية وتلقي تدريبًا في مجالات محدّدة لتمكين المجتمعات المحلية دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الخماسي لرئيس البنك.









ويمكن الاطلاع على شروط ومميزات هذه المنح وآليات تقديم الطلبات خلال الرابط التالي:

https://isdbscholarships.smartsimple.com/s_Login.jsp?&lang=19













وفي سياق متصل أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، في إطار التعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمية العربية وخاصة فى مجال الروابط العلمية المتخصصة، فإن رابطة تنميه الموارد البشرية فى الوطن العربى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتقنيات الإعلام والاتصال ينظمان مؤتمر رؤية مستقبلية للموارد البشرية العربية فى ضوء تطور التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل فى نواكشوط بموريتانيا فى الفترة من 21 حتى 22 أكتوبر 2020.





وتتناول محاور الورشة الموضوعات التالية:





- دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال فى تنميه الموارد البشرية العربية





- الاستثمار فى الريادة والابتكار لدى الشباب العربى كمحرك مهم للتنمية المستدامة





- الفجوة النوعية الرقمية بين مخرجان التعليم ومتطلبات سوق العمل العربية





- الجامعات ومؤسسات البحوث والتعليم المهنى والتقنى العربية كحاضنات للشباب العربى المبدع والريادى





- توطين التكنولوجيا الحديثة فى منظومة التربية والتعليم فى الوطن العربى





وتتحمل الجهات المنظمة نفقات الإقامة والانتقالات للسادة الباحثين الذىن تقبل أوراقهم ويتحمل المشاركين تكاليف السفر ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات، على أن يكون آخر موعد لإرسال الملخصات إلى الجهات المنظمة هو 1/6/2020 على البريد الالكتروني الموضح بالنشرة الإعلامية (هنا )





كما يجب موافاة الأكاديمية بما يتم على البريد الإلكتروني [email protected]



