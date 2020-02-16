متحدث الحكومة يعلن عن فرص عمل للشباب و4500 مصنع جديد.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تفقد المنطقة الاستثمارية ببنها اليوم، مؤكدًا أن تكلفة المنطقة 11 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المنطقة تضم 187 مشروعا وتوفر 3500 فرصة عمل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تلك المناطق هدفها توفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الهدف من انشاء منطقة صناعية هو إنشاء منطقة متكاملة بها كل شئ.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن التكامل فى منطقة معينة يقلل من التكلفة لصيانة أى شئ، مؤكدًا أن المنطقة الاستثمارية ببنها فى موقع مميز مجاورة للطريق الدائري.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن، الدولة تتوسع فى المناطق الصناعية وأيضًا توفر عمال مدربة على العمل فى تلك الأشياء المميزة، مؤكدًا أن الجامعة التكنولوجية فى قويسنا قريبة من المنطقة الاستثمارية بنها.

وكشف أن المنطقة الاستثمارية فى بنها وصلت نسبة التنفيذ فيها لـ 95 %، وأكد أن شروط العمل فى المنطقة سيتم خلال كراسة شروط ستكون متوفرة فى الفترة المقبلة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك 10 مناطق استثمارية يجري العمل فيها مع المنطقة الاستثمارية ببنها، وكشف أن هناك مصانع صغيرة تتم وهناك 4500 مصنع موزعين على 13 مجمع، لتوفير العمل للشباب.