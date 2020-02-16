AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الحكومة يعلن عن فرص عمل للشباب و4500 مصنع جديد.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:28 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
Advertisements
البهي عمرو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تفقد المنطقة الاستثمارية ببنها اليوم، مؤكدًا أن تكلفة المنطقة 11 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المنطقة تضم 187 مشروعا وتوفر 3500 فرصة عمل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تلك المناطق هدفها توفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الهدف من انشاء منطقة صناعية هو إنشاء منطقة متكاملة بها كل شئ.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن التكامل فى منطقة معينة يقلل من التكلفة لصيانة أى شئ، مؤكدًا أن المنطقة الاستثمارية ببنها فى موقع مميز مجاورة للطريق الدائري.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن، الدولة تتوسع فى المناطق الصناعية وأيضًا توفر عمال مدربة على العمل فى تلك الأشياء المميزة، مؤكدًا أن الجامعة التكنولوجية فى قويسنا قريبة من المنطقة الاستثمارية بنها.

وكشف أن المنطقة الاستثمارية فى بنها وصلت نسبة التنفيذ فيها لـ 95 %، وأكد أن شروط العمل فى المنطقة سيتم خلال كراسة شروط ستكون متوفرة فى الفترة المقبلة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك 10 مناطق استثمارية يجري العمل فيها مع المنطقة الاستثمارية ببنها، وكشف أن هناك مصانع صغيرة تتم  وهناك 4500 مصنع موزعين على 13 مجمع، لتوفير العمل للشباب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة الاستثمار تعتمد كراسة شروط لطرح مشروعات بالصف وبنها

مصر تتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية .. إنفوجراف

رئيس الوزراء: نستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة لضبط الأسعار

رئيس الوزراء: تكلفة المنطقة الاستثمارية ببنها ١.٢ مليار جنيه.. وقضية الصناعة محورية لدى الحكومة ولها أولوية لضمان استدامة معدلات النمو

مدبولي: الصناعة أولوية للحكومة .. ونستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة.. صور

هيئة الاستثمار: 1.1 مليار جنيه تكلفة منطقة بنها وتضم 187 مشروعا توفر 3500 فرصة عمل.. و96% نسبة التنفيذ

ترشيحاتنا

بـ ملابس جريئة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل في أحدث ظهور

بشرى سارة لـ فايلر قبل مواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري

بسبب أزمة الطيار المفصول.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في نهائي السوبر المصري

قرار عاجل من مرتضى منصور عقب تتويج الزمالك بـ السوبر الأفريقي

شاهد.. لحظة موت دي جي روسي شهير ونجاة زوجته بـ أحد الشواطئ

أبوها تعرض لحادث سير وعمها ووالدتها وحماها ماتوا.. أتعس عروس فى العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة جديدة تبهر جمهورها

بـ ملابس جريئة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل في أحدث ظهور

بـ هوت شورت.. شاهد.. روبي بإطلالة جريئة برفقة شقيقتها