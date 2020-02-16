تعرف على أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين E.. فيديو

والفستق والفول السوداني. قال الدكتور باهر السعيد ، إن أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين E هي الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون بالاضافة إلى أن المكسرات تحتوي على فيتامين E وتتواجد في اللوزوالفول السوداني.













وأضاف باهر السعيد خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن فيتامين E متواجد أيضا في اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات الورقية مثل الخس والبقدونس والبطاطا.









وأوضح باهر السعيد ، أن فيتامين E متواجد في الصيدليات على هيئة أقراص ومتواجد بتركيز 400 أو 1000.









وتابع باهر السعيد، أن من الأفضل والذي ننصح به الناس أن يحصلوا على فيتامين E من المصادر الطبيعية أفضل من الأدوية.









واستكمل باهر السعيد، أن فيتامين E لا يأخذ من مصادر دوائية إلا إذا كان هناك نقص فقط.













وأشار إلى أن الزيوت التي يمكن أن تأخذ بدون استشارة طبيب هى زيوت الأوميجا 3 و ذلك لأن الجسم لا يقوم بتصنيعها.