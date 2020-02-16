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محافظات

فرص عمل .. وظائف خالية بمديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء.. اعرف موعد التقديم

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:17 م
فرص عمل
فرص عمل
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احمد صالح
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ، عن حاجتها لوظائف خالية لشغل الدرجات المالية للعمل بمراكز المحافظة .


وطلبت المديرية في بيان لها ٦ أخصائي اجتماعي ممن يحملون بكالوريوس خدمة اجتماعيه أو ليسانس آداب قسم علم اجتماع ، و٦ وظائف أخصائي نفسي ممن يحملون مؤهل ليسانس آداب قسم علم نفس ، و ٦ سكرتارية من حملة مؤهل بكالوريوس تجارة.


يبدأ تقديم الأوراق اعتبارا من غد الاثنين ١٧ فبراير وحتي الأربعاء ١٩ فبراير 2020م علي ان يتم التقديم بأصول المستندات.


تتم المقابلة بمقر مكتب  سعدية محمود  مدير عام  المديرية بالعريش،  الساعة الخامسة مساء.


ونطاق العمل،  في مدن بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل بوسط سيناء.
فرص عمل .. وظائف خالية بمديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء.. اعرف موعد التقديم
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