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محافظات

بـ 445 مليون جنيه.. الجيزة توقع بروتوكولا لرفع كفاءة وتطوير 5 أحياء على مستوى المحافظة

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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محمد الصاحى

وقعت محافظة الجيزة، ظهر اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات -جهاز مشروعات الخدمة الوطنية- لتنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق في 5 احياء في نطاق محافظة الجيزة للارتقاء بمشروعات البنية التحتية على مستوى المحافظة.

ويشمل البروتوكول أعمالا شاملة لتطوير ورصف ورفع كفاءة الشوارع، ودعم أعمال الإنارة، وأعمال البنية التحتية البسيطة ببعض المناطق غير المخططة، بتكلفة 445 مليون جنيه.

وطبقا للبروتوكول الذي وقعته محافظة الجيزة مع الشركة الوطنية للمقاولات، فإن أعمال التطوير سيتم تنفيذها في 5 احياء على مستوى المحافظة: الهرم، العمرانية، بولاق الدكرور، شمال الجيزة، الوراق، على أن تستمر تلك الأعمال لمدة 3سنوات.

وقع البروتوكول اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، وعدد من قيادات الشركة الوطنية للمقاولات.


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