ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

رصد عدد من البحارة بمياه مدينة الغردقة الريسو دولفين Risso's Dolphin وهو نوع من أنواع الدلفين نادرة الظهور حيث كان آخر رصد لها منذ عدة أعوام حيث رصده قائد احدى اللنشات السياحية ويدى صالح جمعة وذلك خلال رحلة بحرية شمال جزيرة "الجفتون "وبالتحديد بالقرب من جزيرة "ام قمعر".





وأكد الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار البيئي لجمعية المحافظة على البيئة هيبكا ان دولفين "الريسو" نادر الظهور وذلك لأنه يفضل الأعماق فهو يتغذى على المحار ويتواجد دائما فى مناطق الصيد المعروفة "بالفرش" .

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وأضاف حنفى ان العلامات الى تظهر فى وجه هذا النوع من الدولفين تكون بسبب مخاطيف الحبار خلال تغذى الدولفين عليها مشيرا الى انه تم رصده قبل ذلك بمياة البحر الأحمر و بمناطق مختلفة وذلك منذ سنوات ولكن ظهوره غير متكرر ونادر ويطلق عليه الصيادون اسم "العارة".

ومن جهتة أكد الباحث البيئى أحمد غلاب وأكد الباحث البيئى أن البحر الأحمر يضم 13 نوع من الدلافين البحرية أشهرهم الدوار (منطقة سطايح وصمداي ) وذو الأنف الزجاجية شمال الغردقة و أنواع الدلافين في البحر الأحمر هي الدولفين القاتل الكاذب Whale False Killer. والدولفين القائد قصير الزعنفة.