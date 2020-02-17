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محافظات

محمية الأحراش برفح سيناء.. الطبيعة الساحرة والأشجار والنباتات النادرة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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احمد صالح
تعتبر محمية الأحراش" برفح شمال سيناء، واحدة من المحميات الطبيعية التى تقع فى الجهة الشرقية لمصر وعلى حدودها مع قطاع غزه .

وقد أعلنت منطقة الاحراش محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لعام 1985 و المعدل بقرار رقم 3379 لعام 1996 م.

وتصل مساحتها الى حوالى 6 كم2 من مناطق الكثبان الرملية التى يصل ارتفاعها الى حوالي 60 متر عن سطح البحر.


وتعد المنطقة أحد المصادر التى تسعى الدولة للحفاظ عليها وحمايتها كاحدى المناطق المتوقع ان يكون لها آثار ايجابية على حماية التربة 
والغطاء النباتي الكثيف وموارد المياه والحيوانات الثديية والزواحف والطيور البرية المقيمة والمهاجرة.

ويغطيها كثافة عالية من اشجار الاكاسيا وبعض اشجارالاثل ولكافور والسرو والشجيرات و الأعشاب والنباتات الرعوية والعلفية الاخرى وجميعها تعمل كمصدات للرياح وتثبيت الكثبان الرملية لتحافظ على احد اشكال البيئات الهامة لساحل البحر المتوسط و التى تغيرت معظمها بعمليات التنمية والتطوير.

ويساعد الغطاء النباتى على تثبيت المياه فى التربة فيحافظ عليه من البخر، كما أنها تعمل على زيادة جذب النشاط السياحى للمنطقة لما تحتويه المنطقة، كما تحتوي علي العديد من الثروات الطبيعية ويوجد بها بعض من الحيوانات البرية مثل: ثعلب الفنك – قط الرمال – القنفد طويل الاذن – الجربوع – الأرانب البرية.

وتضم المحمية انواع من الطيور مثل السمان – المرعه – القطا الحمام البري – البومة - القنبرة - ابو فصاد – الشحرور – الحجل العوسق 
وصقر الغروب وأنواع أخرى عديدة كما يوجد انواع عديدة من الزاحف مثل الحردون – قاض الجبل – السقنقور -  البسباس – الأرقم الاحمر 
والحية القرعاء.
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