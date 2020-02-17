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محافظات

إزالة 40 حالات تعد على منافع الري فى الأقصر.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة إسنا ومستعمر الري وبجوار ترعة الكلابية وأصفون.

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وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 40 حالة تعد بمساحة 10881م2 متعدية على أراضي أملاك دولة منافع ري "تفتيش قناطر إسنا القديمة" عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة بالطوب الابيض ومونة الأسمنت.

ياتى ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

شارك في الحملة نائبي رئيس المركز عبد الرحيم طايع، صباح منصور، ومختصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، ومسئول الري والقناطر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد ايهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.
إزالة 40 حالات تعد على منافع الري فى الأقصر.. صور
إزالة 40 حالات تعد على منافع الري فى الأقصر.. صور
إزالة 40 حالات تعد على منافع الري فى الأقصر.. صور
إزالة 40 حالات تعد على منافع الري فى الأقصر.. صور
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