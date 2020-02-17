إزالة 40 حالات تعد على منافع الري فى الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة إسنا ومستعمر الري وبجوار ترعة الكلابية وأصفون.





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وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 40 حالة تعد بمساحة 10881م2 متعدية على أراضي أملاك دولة منافع ري "تفتيش قناطر إسنا القديمة" عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة بالطوب الابيض ومونة الأسمنت.







ياتى ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



