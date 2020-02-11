AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة فى الأقصر.. صور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:20 ص
ازالة 18 حالة تعدى
ازالة 18 حالة تعدى على املاك الدولة فى الاقصر.. صور
Advertisements
شمس يونس
نفذ مركز ومدينة إسنا بجنوب الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة في منطقة مدينة إسنا.  

يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. 

اقرأ أيضا: 

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 18 حالة تعد بالبناء على أرض زراعية عبارة عن أسوار وحظائر ومباني عشوائية متنوعة.

شارك في الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، ومختصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، والإدارة الزراعية بإسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد ايهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.
إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة فى الأقصر.. صور
إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة فى الأقصر.. صور
إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة فى الأقصر.. صور
إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة فى الأقصر.. صور
إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة فى الأقصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ازالة 25 حالة تعد ضمن الموجة 15 فى الاقصر .. صور وفيديو

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تتكاتف لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة 25 حالة تعد ضمن الموجة 15 في الأقصر .. وتنفيذ 7 حالات واسترداد 40 فدان أرض زراعية في أسيوط

بمساحة 1068 م2 إزالة 12 حالة تعدى جنوب الأقصر ..صور

إزالة 18 حالة تعد بالموجة 15 فى الأقصر .. صور

إزالة 20 حالة تعد على الأراضى بالموجة الـ 15 فى الأقصر.. صور

حق الشعب.. تنفيذ 147 قرار إزالة فى قرى الأقصر فى الموجة الـ15 للإزالات ...صور وفيديو

ترشيحاتنا

السوبر الإفريقي .. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر للدوحة| فيديو

سمية الخشاب تشعل tik tok بفيديو جديد

هاني سعيد يعتذر عن تصريحاته عقب مباراة الأهلي فى الدوري المصري

أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

في عيد ميلاده.. تعرف على أول أجر تقاضاه عبدالله مشرف

انسف السموم .. نظف الكلى وتخلص من نزلات البرد بمشروب طبيعى

AdvertisementS

موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

عام الأوبئة.. فيروس يارا يظهر على الساحة بعد كورونا ويحير العلماء

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. قصة وفاته المأساوية وشرائه أدوات غُسله

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا غاضب في الأهلي.. ميسي وصيفا لـ محمد صلاح.. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك

مش ولادي يا ناس.. قصة نسب مجهول تنتهي بالموت داخل أروقة المحكمة في الدقهلية

كهربا غاضب في الأهلي.. محمد صلاح: جيل السبعينيات في الزمالك عشوائي

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون آيات من القرآن .. علي جمعة يجيب

تسجيل صوتي.. الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

بعد قليل .. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية للنواب بالجيزة وملوى

أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

إيهاب جلال: المصري يعاني قبل مواجهة الأهلي في الدوري.. وكنت رقم 1 لتدريب المنتخب.. فيديو

أفضل ما ينفع الميت بعد موته.. الإفتاء تكشف عن 6 أعمال تزيد من حسناتك ويرفع الله بها درجات المتوفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان