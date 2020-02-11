إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة فى الأقصر.. صور

نفذ مركز ومدينة إسنا بجنوب الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة في منطقة مدينة إسنا.





يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.





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وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 18 حالة تعد بالبناء على أرض زراعية عبارة عن أسوار وحظائر ومباني عشوائية متنوعة.





شارك في الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، ومختصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، والإدارة الزراعية بإسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد ايهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.