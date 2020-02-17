الرئيس السيسي يتفقد مصانع الإنتاج الحربي .. فيديو

وقال الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة تعمل على إعداد خطط لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات مع القوات

المسلحة.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي خلال كلمته بـ مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف، أن الوزارة بدأت فى دفع العمل بالمنتجات الحربية.

وتابع وزير الإنتاج الحربي، أنه خلال الـ 5 سنوات الأخيرة تم تنفيذ 237 مشروعًا فى 10 محافظات بقيمة 20 مليار جنيه، وتم إنشاء خطوط إنتاج وشركات صناعية جديدة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد عددا من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح الرئيس عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان. حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.