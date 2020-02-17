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العصار: الرئيس السيسي عايز يطير بالدولة المصرية نحو التنمية والتقدم.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:52 م
محمد العصار
محمد العصار
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هاني حسين
قال محمد العصار وزير الإنتاج  الحربي، إن هدف وزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية.

وأضاف محمد العصار في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"|، :" الرئيس عبد الفتاح السيسي  لما يشوف إنجاز بيكون عايز أكتر من كده ويرغب في أن يطير بالدولة المصرية نحو التقدم والتنمية في كافة المجالات".

وتابع محمد العصار:"  لم يعين  واحد في وزارة الإنتاج الحربي بالواسطة إطلاقا، وأطلقنا برامج تدريب كثيرة في وزارة الإنتاج الحربي  على مفاهيم جيدية قائمة على الحوكمة والمراجعة الداخلية".

وأكمل محمد العصار:" لدينا 20 شركة في الإنتاج الحربي ونقوم بتصنيع الدبابات والمدرعات والكباري الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وتصنيع أجهزة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة".

ولفت محمد العصار:"الرئيس السيسي  افتتح مصنع 300 الحربي ومصانع حربية "، مضيفا:" نصنع دبابات القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الجانب الأمريكي وهناك عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة تم إنشاؤها بالكامل داخل مصانع الإنتاج الحربي".

وأكمل محمد العصار:"  الألفية الأولى لدينا هو تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية وفي حال توافر فائض نصدر للخارج ونقوم بتصنيع وإنتاج الذخائر و الأسلحة والبنادق والرشاشات يتم تصنيعها في مصانعنا بإمكانات مصرية".
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