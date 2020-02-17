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العصار يكشف مميزات المدرعة سينا 200 ..فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:38 م
المدرعة سينا 200
المدرعة سينا 200
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هاني حسين
قال محمد العصار، وزير الإنتاج  الحربي، إن المدرعة سينا 200 تم تنفيذها بأيدي وعقول مصرية 100%، وتضاهي مثيلتها في العالم وتمتاز بالمرونة والسرعة.

وأضاف محمد العصار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "لأول مرة يتم إنشاء لودر مصري في مصانعنا، ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتجربتها".

وأكمل محمد العصار، حديثه "لدينا 20 شركة في الإنتاج الحربي، ونقوم بتصنيع الدبابات والمدرعات والكباري الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وتصنيع أجهزة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة".

ولفت محمد العصار، إلى أن "الرئيس السيسي افتتح مصنع 300 الحربي ومصانع حربية"، مضيفًا "نصنع دبابات القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الجانب الأمريكي وهناك عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة تم إنشاؤها بالكامل داخل مصانع الانتاج الحربي".

وأوضح محمد العصار "الأولوية الأولى لدينا هي تلبية احتياجات القوات المسلحة، وفي حال توافر فائض نصدر إلى الخارج، ونقوم بتصنيع وإنتاج الذخائر والأسلحة والبنادق والرشاشات في مصانعنا بإمكانات محلية".
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