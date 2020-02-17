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متحدث الإنتاج الحربي: تلبية احتياجات القوات المسلحة هدفنا الرئيسي.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:04 م
محمد بكر
محمد بكر
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن الإنتاج الحربي مؤسسة غير هادفة للربح ومهمتها الأساسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة من الذخيرة والمعدات.

وأضاف محمد بكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن الإنتاج الحربي يشارك بفائض إنتاجه في تمويل المشروعات القومية والمنتجات المدنية.

وأوضح محمد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربي شهدت اليوم افتتاح عدد من المشروعات وعدد من مصانع الانتاج الحربي في شركة ابوزعبل للصناعات المتخصصة ومصنع 300.

وتابع محمد بكر، أن مصنع 144 يقوم بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومصنع 270 لإنتاج البطاريات ومصنع 999 للجلفنة.

وأكمل محمد بكر ، أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك عدد كبير من المصانع لأنه هو ذراعها الصناعي وهذا كله يعمل علي تطوير وتدريب وتأهيل المنتجات المدنية أو العسكرية.
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