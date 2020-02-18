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مصنع 300 الحربي: إنتاج المسامير الطبية فى مصر بجودة عالمية..فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:37 م
مسامير طبية
مسامير طبية
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آيات أحمد
قال المهندس طارق أحمد عزت، رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربى: إن المصنع يعمل على تصنيع المسامير الطبية؛ لافتًا إلى أنها تجربة ممتازة تعطى ثقة للمصنع ومعداته.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربى، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن من أصعب ما يكون فى الإنتاج على مستوى العالم هو انتاج المنتجات الطبية لأنها تحتاج مواصفات معينة ودرجة نعومة معينة، مؤكدًا أنه يتم العمل وفقًا للمواصفات الطبية العالمية.

وتابع أنه يتم استخدام فائض الإنتاج فى الصناعات المدنية، من خلال إنتاج المسامير الطبية بجودة عالية، موضحًا أن المصنع يهدف لتغطية مطالب السوق المصرى.

وأشار إلى أن مصنع 300 الحربى يبيع منتجاته للقوات المسلحة، والسوق المحلى، مضيفًا أنه لو أصبح لدينا فائض من الإنتاج سيتم تصديره للخارج.

وأوضح أن مصنع 300 الحربى تم تطويره فى مختلف الجوانب، و تدريب العاملين فى المصنع لصقل مهاراتهم،  وفق استراتيجية للتدريب لرفع كفاءة العاملين بالمصانع.

وأردف أن العنصر النسائى مشترك فى العمل، مؤكدًا أن 17% من قوة المصنع 300 الحربى من النساء.

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