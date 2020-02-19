نوع مهمل من البقول يحميك من السكتات الدماغية

يُعد الحمص من البقوليات التى تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية إليك أبرز تلك الفوائد التى قد تجعلك لا تغفلى تناوله بعد اليوم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





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وفقا لتقرير نشره الموقع قد تساعد الألياف القابلة للذوبان فى الحمص في زيادة عدد البكتيريا السليمة في الأمعاء وتمنع نمو البكتيريا غير الصحية.







يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل خطر الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي وسرطان القولون.





كذلك يتمتع الحمص بالعديد من الخصائص التي قد تساعد في تقليل خطر العديد من الأمراض المزمنة وأمراض القل بهذا لأنه قد يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.



