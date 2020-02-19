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مرأة

نوع مهمل من البقول يحميك من السكتات الدماغية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:28 ص
السكتات الدماغية
السكتات الدماغية
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لمياء الياسين
يُعد الحمص من البقوليات التى تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية إليك  أبرز تلك الفوائد التى قد تجعلك لا تغفلى تناوله بعد اليوم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

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وفقا لتقرير نشره الموقع قد تساعد الألياف القابلة للذوبان فى الحمص في زيادة عدد البكتيريا السليمة في الأمعاء وتمنع نمو البكتيريا غير الصحية.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل خطر الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي وسرطان القولون.

كذلك  يتمتع الحمص بالعديد من الخصائص التي قد تساعد في تقليل خطر العديد من الأمراض المزمنة وأمراض القل بهذا لأنه قد يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم  والسكتات الدماغية  وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

على الجانب الآخر يساعد تناول الحمص في إبعاد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية  فيزودنا بكمية لا بأس بها من فيتامين C كما يعد الحمص مصدرًا جيدًا للمعادن التي تشارك في بناء العظام، وهي الكالسيوم والمغنيزيوم والبوتاسيوم.
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