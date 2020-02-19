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أخبار البلد

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:18 م
وزير الدفاع والإنتاج
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يناير 2020.


وقلد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذين صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .


وأعرب أقدم القادة المكرمين عن خالص الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام لهم ولأسرهم ، وحرصها الدائم على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات .


ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن ، موضحًا أن القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم ستظل نموذجًا يحتذى به فى الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته.


وأكد القائد العام أن القوات المسلحة قدمت علي مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها فى حماية الوطن . مشيدًا بالقادة المكرمين ودورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية.


كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء .


حضر الاحتفال قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم .
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