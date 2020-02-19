كارثة جديدة.. عدوى كورونا تصيب الموبايلات عدا سامسونج| تعرف على التفاصيل

وقدر الخبراء هبوط المبيعات في الصين بنحو 30%، في حين يقدر البعض التراجعات بنحو 50% تقريبا،

وسيكون المتأثر الأكبر بذلك الشركات الصينية، وخاصة شركة هواوي، التي تشكل وحدها نحو 39% من مبيعات الهواتف الذكية بالصين، ومع بقية الشركات الصينية، فهي تشكل نحو 85% من مبيعات الهواتف الذكية في الصين.