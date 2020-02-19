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اقتصاد

كارثة جديدة.. عدوى كورونا تصيب الموبايلات عدا سامسونج| تعرف على التفاصيل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:14 م
عدوى كورونا تصيب
عدوى كورونا تصيب الموبايلات
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قسم الاقتصاد
تصيب عدوى فيروس كورونا أكثر من شيء بخلاف الإنسان، ولم يعد يمر يوم واحد دون أن نسمع عن تداعيات جديدة لـ فيروس كورونا، على مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي، وقطاعات أخرى، كالسياحة والدواء والصناعة، ومن تلك القطاعات التي تتوالى الأنباء عنها حاليا هو قطاع الهواتف الذكية، حيث لم يسلم منه الفيروس الجديد.


وفيما يلي نوضح علاقة فيروس كورونا بسوق الموبايلات، حيث يعتبر السوق الصيني من أهم الأسواق عالميا في مبيعات الهواتف، وذلك بسبب الكثافة السكانية والتطور في البلد الآسيوي الأشهر، ففي العام الماضي، بلغت مبيعات الهواتف الذكية في الصين، نحو 369 مليون هاتف، أي ربع مبيعات الهواتف الذكية في العالم.


ولكن ضربة فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في الصين في الأشهر الماضية، وأصاب عشرات الآلاف، جاءت قوية على هذه المبيعات، وقدر الخبراء هبوط المبيعات في الصين بنحو 30%، في حين يقدر البعض التراجعات بنحو 50% تقريبا، وسيكون المتأثر الأكبر بذلك الشركات الصينية، وخاصة شركة هواوي، التي تشكل وحدها نحو 39% من مبيعات الهواتف الذكية بالصين، ومع بقية الشركات الصينية، فهي تشكل نحو 85% من مبيعات الهواتف الذكية في الصين.


ومثل هواوي، ستتأثر آبل الأمريكية أيضا، لأنها تبيع أكثر من 27 مليون هاتف بالصين سنويا، في حين أن شركة مثل سامسونج لا تعتمد كثيرا على السوق الصينية، وحصتها هناك لا تتجاوز 2% من المبيعات، مما يشير إلى أن فيروس كورونا سيصيب كافة أنواع الهواتف عدا سامسونج.
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