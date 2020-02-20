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اقتصاد

الجنيه يحقق رقما قياسيا أمام الدولار خلال آخر 40 شهرا

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:30 م
الدولار
الدولار
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مايكل عياد
واصل الجنيه المصري رحلة تعافيه أمام الدولار الأمريكي، ومنذ بداية العام الحالي 2020 تراجعت الورقة الخضراء بمقدار 44 قرشا ، ويعد المستوى الذي وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية هو أقل مستوى منذ نوفمبر 2016 أي منذ حوالي 40 شهرا كاملا.


- سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في آخر تحديث للبنك المركزي المصري 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع، بعد أن استهل العام الجاري 2020 مسجلا 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.


- الدولار يتراجع بشكل كبير أول 20 يوم خلال عام 2020
وخلال أول 20 يوم فبراير 2020 تراجع الدولار أمام الجنيه بحوالي 18 قرشا، فيما كان قد تعرض سعر صرف الدولار لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى، حيث فقد الشهر المنقضي 26 قرشا، وتكبد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر 2019 الماضى؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.


- أعلى وأقل سعر للدولار في مصر

وقدم بنك البركة اليوم الخميس أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٠٦ جنيه، وقدم البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار ١٥٫٦٥ جنيه.


- سبب تراجع الدولار في مصر 

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هبوط الدولار لأدنى مستوى له منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم؛ يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة على مدار الأعوام السابقة.


وأضاف "أبو زيد"، في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد"، أن تراجع الدولار يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد وصول صافي تحويلات العاملين في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي لأكثر من 11 مليار دولار وتحسن معدلات السياحة والصادرات المصرية.


وأوضح أن كل روافد النقد الأجنبي ساعدت في رفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليسجل حاليا نحو 45.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي؛ معتبرًا أنه قلل الطلب على العملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه أمامها.

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