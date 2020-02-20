الجنيه يحقق رقما قياسيا أمام الدولار خلال آخر 40 شهرا

- سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

- الدولار يتراجع بشكل كبير أول 20 يوم خلال عام 2020

- أعلى وأقل سعر للدولار في مصر

وقدم بنك البركة اليوم الخميس أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٠٦ جنيه، وقدم البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار ١٥٫٦٥ جنيه.





- سبب تراجع الدولار في مصر

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هبوط الدولار لأدنى مستوى له منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم؛ يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة على مدار الأعوام السابقة.





وأضاف "أبو زيد"، في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد"، أن تراجع الدولار يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد وصول صافي تحويلات العاملين في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي لأكثر من 11 مليار دولار وتحسن معدلات السياحة والصادرات المصرية.





وأوضح أن كل روافد النقد الأجنبي ساعدت في رفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليسجل حاليا نحو 45.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي؛ معتبرًا أنه قلل الطلب على العملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه أمامها.