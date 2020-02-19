في أول يوم لبرج الحوت.. ما الأبراج المتوافقة معه ؟

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وأكدت خبيرة الأبراج منى احمد، ان طبيعة برج الحوت في الحب تجعله يشعر دائما بأنه غير محبوب، وبأنه إنسان غير سعيد، بالرغم من انه يتسم بالرومانسية، وعندما يكون محبوبا يمكنه من التعامل مع سلسلة من الصعاب، والمشاكل بطريقة جيدة.

وأفادت خبيرة الأبراج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى انه يمكن لمواليد برج الحوت في الحب أن ينخدع عاطفيا وبسهوله ولا يعرف منذ متى كان ينخدع.





وأما عن الأبراج التي تتوافق مع برج الحوت، فقد يتوافق برج الحوت مع الثور، والعقرب، والحوت والجدي، والسرطان، والعذراء، وفيما يلي سنقوم بذكر نسبة التوافق بين برج الحوت وبين جميع الأبراج



التوافق بين برج الحوت وبرج الحمل:





54% نسبة التوافق

عندما يلتقي الحوت و الحمل في اي علاقة , فمن الممكن أن يكونا متوافين مع بعضهما على الرغم ان فكرة الارتباط تبدو مستبعدة في البداية, وذلك بسبب طبيعة الحمل الجريئة والمتسارعة، ولان الحوت معروف بأنه شخص هادئ حساس و حالم .التوافق بينهما قوي جدا ولن تكون علاقتهما مملة ابدا فكل منهما يعرف حاجة الآخر وعندما يكونان سويا يمكنهما تحقيق أي عمل بنجاح. المشكلة الوحيدة التي قد تواجههم هي طريقة تعاملهم مع الأمور فالحمل شخص محارب و يحب المواجهة بينما الحوت سلبي ويختفي عند حصول اي خلاف.





توافق برج الحوت مع برج الثور:





92% نسبة التوافق

تعتبر علاقة الثور والحوت من افضل العلاقات بين الابراج جميعها, ناجحة بكافة المقاييس الحسية و العاطفية والجسدية والروحانية وغالبا تكون علاقتهما سعيدة وهادئة . الثور شخص ملتزم والحوت يعتمد على احساسه لتحقيق أهدافه, كل منهما يكمل الاخر بشكل مثالي. وعلى الرغم ان الثور شخص عملي وواقعي والحوت شخص مثالي الا انهم يتوقان لعلاقة ثابتة ومستقرة ويجدون ذلك ببعضهما.





توافق برج الحوت مع برج الجوزاء:





21% نسبة التوافق

على الرغم من وجود الكثير من الاختلافات بين الجوزاء والحوت , الا ان هناك ايضا الكثير من أوجه التشابه بينهما, ينجذب كل من الجوزاء والحوت إلى بعضهما البعض, فهما لا يحبان الالتزام ولديهما ميل للتغيير المستمر , هذه التشابهات يمكنها أن تقرب وجهات نظرهم. كلاهما يفضل الخيال على الواقع ، وكلاهما عرضة للتقلبات المزاجية, يحبان الاشياء الجديدة و يعشقون المغامرة, لهذه الأسباب من الممكن ان تكون العلاقة بينهما ناجحة وجيدة .





توافق برج الحوت مع برج السرطان:





75% نسبة التوافق

عندما يجتمع السرطان مع الحوت فإن ما يحتاجه السرطان الأمان والحماية والاستقرار أما الحوت فهو خيالي ويعيش في أحلامه أكثر من واقعه , من ناحية أخرى للحوت جانب إبداعي رائع ويرى الأشياء من منظور فني وجمالي إلا أنه يبدو وكأنه يهرب من الواقع , بشكل عام علاقة السرطان مع الحوت جيدة ويمكن أن تنال نصيبها من النجاح





توافق برج الحوت مع برج الاسد:





23% نسبة التوافق

يتمتع الأسد بقدر كبير من الثقة بالنفس والطموح, أما الحوت فهو بسيط جدًا , إنهما مختلفان تمامًا في العلاقة الرومانسية ، ومع ذلك ، إذا قبل هذان الشخصان حقيقة أن لديهما الكثير ليتعلموا من بعضهما البعض ،وبذلك يمكن أن يتعاون الاسد والحوت لإنجاح العلاقة بينهما. التوافق بينهما جيد لأنهما يفهمان رغبة كل منهما.





توافق برج الحوت مع برج العذراء:





72% نسبة التوافق

يعتبر العذراء والحوت من الابراج المتعاكسة, ولهذا قد ينجذبان الى بعضهما على الفور. إن قبلا اختلاف طبيعتها, فمن الممكن ان تنشأ بينهما علاقة قوية طويلة الأمد. العذراء سيدفع الحوت إلى العيش في الواقع أكثر من الخيال و الاحلام , والحوت سوف يجعل العذراء مسترخيا بعيدا قليلا عن قساوة الواقع, ولهذا يصبح كل منها أكثر توازنا.





توافق برج الحوت مع برج الميزان:





28% نسبة التوافق

عندما يجتمع اثنان من الميزان والحوت في علاقة رومانسية ستكون رحلة مميزة مليئة بالحب والعواطف والمتعة , كلاهما يحب الاهتمام ويركز على نقاط القوة في الآخر أكثر من نقاط الضعف , ستكون علاقتهم مزدهرة وجيدة للغاية. وباعتبار هذه العلاقة مزيجًا للهواء والماء ، فمن غير المؤكد ما إذا كان هذان الشخصان سيحبان بعضهما بعمق أو سيفشل كل منهما في فهم الآخر بشكل كامل. دعونا نرى مدى توافق الميزان و الحوت في الحب و الزواج و الجنس و الانسجام و الثقة.





توافق برج الحوت مع برج العقرب:





92% نسبة التوافق

العلاقة بين العقرب والحوت هي علاقة بين شخصين يفهمان ويحترمان بعضهما البعض بشكل مثالي ،لهذا السبب غالبًا ما يشعران أنهما قد عثرا على منزلهما في بعضهما البعض. ميلهما للحفاظ على أسرار وخصوصية بعضهما البعض قد يؤثر على حياتهم العاطفية ، ولكن بالمقابل, يمكن لهما تعلم كيفية التعامل مع عواطفهم في الوقت المناسب, ويمكن أن يساعد كل منهما الآخر على التخلص من المشاعر السيئة , كلا الشريكان لا يحب فكرة تقديم نفسه على أنه ضعيف.



توافق برج الحوت وبرج القوس:





54% نسبة التوافق

لكي تنجح علاقة القوس مع الحوت, لابد من بذل الكثير من الجهود من كلا الطرفين, فإما أن تنجح وتستمر أو تنتهي بالصراع والفشل , وذلك لأن لكل منهما أسلوب حياة وطريقة تفكير تختلف عن الآخر , فالقوس مغامر ويحب الاستقلال والحرية , أما من ناحية أخرى، الحوت لطيف ومثالي للغاية, يمتلك روح لطيفة ويعشق الفن بجميع أشكاله وهو حساس أكثر من القوس, كما أنه يكرس نفسه بالكامل لشريكه ويظهر اهتمامه بصدق. أما القوس فهو غير قادر على الالتزام والشروع بالمشاعر في أي وقت .



توافق برج الحوت وبرج الجدي:





78% نسبة التوافق

توافق الجدي والحوت كبير للغاية، ستكون علاقتهما متناغمة ومتوازنة, رغم أنهما مختلفين تمامًا, لكنهما يكملان بعضهما البعض بشكل مثالي من ناحية أخرى, سيقدر الجدي الطبيعة العاطفية للحوت، في حين سيعجب الحوت بعقل الجدي وطموحه وطريقة تفكيره , لذلك سيكون هناك مزيج من الطاقات المختلفة في العلاقة, حيث أنهما قادران على موازنة بعضهما البعض بشكل جيد, علاقتهما من الممكن أن تدوم مدى الحياة.





توافق برج الحوت مع برج الدلو:





34% نسبة التوافق

يشترك الدلو مع الحوت بالكثير من الأشياء , حيث أنهما يفهمان بعضهما البعض بشكل جيد, بالرغم من وجود بعض الاختلافات, لكنهما متوافقين بشكل كبير ,من جانب آخر , يسعى الدلو إلى تقديم أفكار جديدة سيتقبلها الحوت بشكل مثالي, وهذا يعزز علاقتهما ويساعد على استمراريتها , كما أن الدلو حكيم يفكر بعقلانية , يحب التنوع والتغيير أما الحوت يحكمه قلبه ويميل إلى العواطف والأحاسيس ويسعى إلى الاستقرار , فإذا أرادا الاستمرار يتعين عليهما تقدير تلك الاختلافات والتكيف معها.





توافق برج الحوت مع برج الحوت:





83% نسبة التوافق

عندما يجتمع اثنان من الحوت في علاقة هذا يعني وجود قدر كبير من الاحترام والتفاهم والحب, الحوت يسعى دائمًا للعواطف ويبحث عن وجود شريك يتفهم مشاعره بوضوح, لذلك فإن وجودهما معًا يمثل الدعم العاطفي لكل منهما , يعتبر الحوت من الأبراج الصريحة فهو لا يجامل أحد , كما أنه ينتقد ويتحمل الانتقاد باعتباره مفتاح لتحسين العلاقة.