فايلر يسير بخطى مميزة.. فتحي مبروك: الدوري هذا الموسم في الجزيرة

قال فتحي مبروك، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة TEN الذي يقدّمه إسلام صادق إن الدوري هذا الموسم محسوم للمارد الأحمر خاصة بعد الأداء المميز الذي يُقدّمه فايلر منذ انطلاق المسابقة.





وأضاف مبروك أن الأهلي يقدم مستوى مميزاً وثابتاً ولم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم لامتلاكه عناصر مميزة داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنه يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق لقب الدوري.





وأعرب مدرب الأهلي السابق ان فايلر يقدم فنيات مميزة على أرض الملعب محققًا 15 فوزًا متتالياً في الدوري، مشيرًا إلي أن لقب الدوري أصبح بنسبة كبيرة في الجزيرة قبل نهاية الموسم .