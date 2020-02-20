AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعيا على يد زوجها

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:39 ص
هايدن بانتيري
هايدن بانتيري
Advertisements
عزة عاطف

استنجد أصدقاء ممثلة أمريكية شهيرة بالشرطة بعدما تعرضت للضرب المبرح مرتين على يد شريكها في شكل من أشكال العنف الأسري.

 

ألقت الشرطة القبض على «برايان هيكرسون» زوج الممثلة الشهيرة «هايدن بانيتيري» بعدما وجه لها "ضربة قوية على وجهها" خلال مشادة وقعت بينهما داخل المنزل في وايومنج يوم عيد الحب.

 

وأفرجت عنه الشرطة بكفالة لكن أصدقاء هايد صرحوا بأنها "في خطر بسببه"، واعترفوا بأن ضربه لها أصبح مستمرًا بشكل شبه أسبوعي بسبب إفراطه في تناول المشروبات الكحولية مما يترتب عليه نتائج مأساوية إذا استمرت العلاقة.

 اقرأ المزيد:

بتحبني زي الأول؟.. ضابط يقتل زوجته خنقا بعدما طرحت عليه سؤالا مفاجئا

شاهد.. شاب يسقط أسفل عجلات القطار أثناء تصوير فيديو تيك توك TikTok

مذيعة نشرة قناة العربية تدخل في نوبة ضحك هستيري على الهواء.. شاهد


ظهرت هايدن أمام أصدقائها في اليوم التالي لعيد الحب بلكمة قوية تركت أثرها على وجهها، وتأتي المشاجرة بعد 9 أشهر فقط من اعتقاله بسبب العنف الأسري الناتج عن مشاجرة قوية كانت قد وقعت بينهما في 2019.

 

احتجزت الشرطة براين بتهمة اعتدائه الأخير على هايدن بضربها في وجهها، وتهمة أخرى بمحاولة الاعتداء على ضابط شرطة بسبب رفضه إخراج هويته وفقًا لـ"الدايلي ميل".

 

وقد تم إطلاق سراحه على سند بقيمة 5 آلاف دولار، بعد ساعات قليلة من اعتقاله في الصباح الباكر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أب فلسطيني إلى أم مصرية.. الأطفال يعانون

رايح يتجوز وسايب ابنه | أم تقسو على نجلها بسبب طليقها | تعرف على عقوبتها

عذب ابنته حتى الموت.. الأب الجاحد تعدى عليها بالضرب بالعصا واليد لخلافات مع زوجته..الصحة: هبوط حاد فى الدوره الدموية وآثار تعذيب بجسدها

شاهد.. تصوير ممثلة شهيرة أثناء اعتدائها على امرأة بالضرب المبرح

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية

حكم ضرب الزوج لزوجته وسبّها .. الإفتاء تنصح بهذا الأمر عند الغضب

ترشيحاتنا

إعجاز علمي حير الملحدين.. سر الرقم 7 بين سيدنا عيسى وآدم

البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة.. اليوم

لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020

بعد قرار منعه من الغناء.. فنانة استعراضية تعلن زواجها عرفيا من حسن شاكوش

كهربا وثأر الفريق الأبيض.. 5 أسباب تشعل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

بدل الطريقة تلاتة.. تعرفي على وصفات رخيصة الثمن لتنظيف اللبانة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعيا على يد زوجها

خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان