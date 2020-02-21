عروس البحر والسنوركل.. سر اختيار شاطئ بمرسى علم ضمن الأفضل عالميا

أعلن موقع "لونلي بلانت" أحد أهم المواقع السياحية العالمية عن نتيجة استفتائه السنوى لاختيار افضل الشواطئ فى العالم التى تمارس بها رياضة "السنوركيل " حيث يكون هذا الاستفتاء بناء على اراء متابعين الموقع حول العالم من خلال زيارتهم لععد من الشواطئ السياحية على مستوى العالم.





ولأول مره يأتى ضمن افضل شواطئ العالم التى يختارها رواد وزوار الموقع هو شاطئ"ابودباب" شمال مدينة مرسى علم حيث يشتهر بوجود "عروس البحر" او بقرة البحر كذلك السلاحف البحرية واسماك "الراى" بجانب رماله الصافية والاعشاب البحرية الممتدة بطول الساحل وتتغذى عليها تلك الكائنات البحرية.





الباحث البيئى أحمد غلاب اكد ان شاطئ ابو دباب يقع على بعد 30كم شمال مدينة مرسى علم يتميز الشاطئ بانة داخل منطقة خليج هادئة مما يجعل هناك هدؤء شديد للمياه طوال مواسم السنه ولا تؤثر شدة الرياح عليها الامر الذى جعل كائنات بحرية مختلفة تلجأ وتسكن هذا المكان الهادئ.





وأضاف غلاب ان وجود الحشائش البحرية وكثرتها بقاع هذا الشاطئ وهى الغذاء المفضل للسلاحف البحرية وعروس البحر او بقرة البحر جعل هذا المكان مميزا بوجود تلك الكائنات البحرية بشكل مستمر وتمارس عليه رياضة السنوركيل لمشاهدة تلك الكائنات ولكن هناك تعليمات خاصة بالسباحة وممارسة السنوركيل لمنع اى ازعاج لتلك الكائنات.





وحول رياضة السنوركل يوضح غلاب انها عبارة عن سباحة على سطح البحر ولكن تستخدم ادوات مثل غطاء الوجه الزجاجة والذى نطق عليه "الماسك"مع "التيوب"وهو وسيلة التنفس والتى تستخدمها لسحب الهواء من على السطح.





وأشار غلاب إلى أن مدينة مرسى علم، تعتبر من أفضل المدن من حيث جمال طبيعتها الخلابة التى ما زالت بكر حتى الآن، بها عدة خلجان تختلف عن شواطئ البحر الأحمر جميعا من حيث جمالها، من بين تلك الخلجان خليج أبو دباب الساحر.





ومن جانبه قال الخبير السياحى عصام على إن هذا الاختيار يعتبر دعاية سياحية مجانية يجب استغلالها وتسليط الضوء على مثل هذه الاماكن وتوضيح الجهود البيئية التى تقوم بها الدولة لحماية هذا التراث البيئى المميز والبكر مما سينعكس على حركة السياحة خاصة جنوب البحر الاحمر والذى يمتلك مقومات بيئية عالية.





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