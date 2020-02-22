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محافظات

حقق الاكتفاء الذاتي.. محمود فوزي البرنس أول محافظ من بلاط الوادي الجديد

السبت 22/فبراير/2020 - 05:00 ص
محمود فوزي البرنس
محمود فوزي البرنس
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منصور ابوالعلمين

محمود فوزي البرنس، ابن قرية بلاط أول شخصية من أبناء الوادي الجديد تتولّى منصب محافظ الوادي الجديد، فضلًا عن كونه عضو مجلس شعب ورئيس جهاز التعمير بالمحافظة.


يقول صابر صقر من عائلة البرنس إن محمود فوزي البرنس عليه رحمة الله أمضى 5 سنوات في قيادة المحافظة، وكأنه كان يسابق الزمن، لم يهدأ ولم يسترح، ولو استمر بضعة سنوات أخرى في منصبه لجعل من الوادي الجديد منارة عالمية، غير مسبوقة في مصر.


وأوضح صقر أن البرنس عاصر رئيسين لمصر: السادات ومبارك، وأثنى على مجهوداته الرئيسان، لكونه شخصية بارزة وكان يعرف كيف يتعامل مع  مجريات الأمور في ذلك الوقت.


وأضاف صقر أن محمود فوزي البرنس هو الذي أدخل الإرسال التليفزيوني للمحافظة ، وهو صاحب فكرة طريق: تنيدة / منفلوط، الذي يتم تنفيذه الآن، هو صاحب الثورة الشاملة في المحافظة: رصف الطُرق - الإنتاج الحيواني - الزراعة - الصحة - التعليم.

وأوضح أنه المحافظ الوحيد في تاريخ المحافظة الذي نجح في الاكتفاء الذاتي، ولم يجعل المحافظة تحت رحمة تجار الصعيد وسيارات الخضروات والفاكهة التي تأتي من أسيوط وتبيع بأضعاف السعر.


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وأوضح صقر أن البرنس له مواقف بطولية عديدة منها أنه رفض ميزانية المحافظة في عام 1983 التي قـدّمها مجلس الوزراء، وأعادها لهم احتجاجا على ضعفها وكانت سببا رئيسا في ترك منصبه وذلك على عكس المحافظين الحاليين.  


وأشار إلى أن محمود فوزي البرنس رحل عن عالمنا في فبراير 2003، تاركا خلفه تاريخا عظيما مشرّفا يتحاكى به الأجيال.

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