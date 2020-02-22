طريقة عمل تشيز كيك فيكتوري أفضل من المحلات

انتشر فى الآونة الأخيرة بين رواد مواقع السوشيال ميديا معلومات عن اعداد تشيز كيك من نوع آخر ، وهو عبارة عن تشيز كيك فيكتوري ، نسبة لأحد العلامات التجارية الشهيرة في الولايت المتحدة الأمريكية المتميزة في إعداد التشيز كيك.





طريقة عمل تشيز كيك فاكتوري :





المكوّنات :





علبة كيك روبن هود الابيض

تخلط على حسب التعليمات على العلبه

كريمة لاكتوفيل

٤ حبات جبن كيري

كوب صغير حليب بارد

معلبات فراوله للحلويات





الخطوات لعمل تشيز كيك فاكتوري :





تحضر الكيكة على حسب المكتوب على العلبه مع التركيز على بياض البيض حتى نحصل على كيكة بيضاء .





نحضر قالب للكيك دائري ويفضل ذو قاعده متحركه لسهولة العمل يبطن بورق الزبده ونضع نصف الخليط ونضعه في الفرن مسبق التسخين على درجة ١٨٠ .





نستخرج الكيكة بعد النضج ونضعها في قالب التقديم وتغطى .





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يدخل النصف الثاني من الخليط فى الفرن .





نحضر كريمة لاكتوفيل المحلاه فى كوب الخلاط في الفريزر لمده ساعه حتي تصبح باردة تخلط الكريمة مع ٤ حبات جبن كيري وكاس صغير من الحليب البارد جدا ضعي الحليب للتخفيف من سكر الكريمة وتخلط جيدا الى ان تصبح فى قوام الكيك .

وتنتضج فى الفرن حسب استعمال كل فرن وتخرج ونتركها تبرد .

ضعي الكريمة على الطبقة الأولى ،واتركيها لتبرد وقومي بأضافة الفراولة المعلبة .



