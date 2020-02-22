طريقة عمل تشيز كيك فيكتوري أفضل من المحلات

انتشر فى الآونة الأخيرة بين رواد مواقع السوشيال ميديا معلومات عن اعداد تشيز كيك من نوع آخر ، وهو عبارة عن تشيز كيك فيكتوري ، نسبة لأحد العلامات التجارية الشهيرة في الولايت المتحدة الأمريكية المتميزة في إعداد التشيز كيك.
طريقة عمل تشيز كيك فاكتوري :
المكوّنات :
علبة كيك روبن هود الابيض
تخلط على حسب التعليمات على العلبه
كريمة لاكتوفيل
٤ حبات جبن كيري
كوب صغير حليب بارد
معلبات فراوله للحلويات
الخطوات لعمل تشيز كيك فاكتوري :
تحضر الكيكة على حسب المكتوب على العلبه مع التركيز على بياض البيض حتى نحصل على كيكة بيضاء .
نحضر قالب للكيك دائري ويفضل ذو قاعده متحركه لسهولة العمل يبطن بورق الزبده ونضع نصف الخليط ونضعه في الفرن مسبق التسخين على درجة ١٨٠ .
نستخرج الكيكة بعد النضج ونضعها في قالب التقديم وتغطى .
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يدخل النصف الثاني من الخليط فى الفرن .
نحضر كريمة لاكتوفيل المحلاه فى كوب الخلاط في الفريزر لمده ساعه حتي تصبح باردة تخلط الكريمة مع ٤ حبات جبن كيري وكاس صغير من الحليب البارد جدا ضعي الحليب للتخفيف من سكر الكريمة وتخلط جيدا الى ان تصبح فى قوام الكيك .
وتنتضج فى الفرن حسب استعمال كل فرن وتخرج ونتركها تبرد .
ضعي الكريمة على الطبقة الأولى ،واتركيها لتبرد وقومي بأضافة الفراولة المعلبة .
ضعي طبقة الكيك الثانية ،فوق الكريمة والفراولة وقومي برش السكر البودرة المخلوط بالنشاء وزيني الوجه حسب الرغبة وستبصح جاهزة للتقديم