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طريقة عمل تشيز كيك فيكتوري أفضل من المحلات

السبت 22/فبراير/2020 - 05:31 ص
طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك فيكتوري أفضل من المحلات
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الآونة الأخيرة بين رواد مواقع السوشيال ميديا معلومات عن اعداد تشيز كيك من نوع آخر ، وهو عبارة عن تشيز كيك فيكتوري ، نسبة لأحد العلامات التجارية الشهيرة في الولايت المتحدة الأمريكية المتميزة في إعداد التشيز كيك.

طريقة عمل تشيز كيك فاكتوري :

المكوّنات :

علبة كيك روبن هود الابيض
تخلط على حسب التعليمات على العلبه
كريمة لاكتوفيل
٤ حبات جبن كيري
كوب صغير حليب بارد
معلبات فراوله للحلويات

الخطوات لعمل تشيز كيك فاكتوري :

تحضر الكيكة على حسب المكتوب على العلبه مع التركيز على بياض البيض حتى نحصل على كيكة بيضاء .

نحضر قالب للكيك دائري ويفضل ذو قاعده متحركه لسهولة العمل يبطن بورق الزبده ونضع نصف الخليط ونضعه في الفرن مسبق التسخين على درجة ١٨٠ .

نستخرج الكيكة بعد النضج ونضعها في قالب التقديم وتغطى .

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يدخل النصف الثاني من الخليط فى الفرن .

نحضر كريمة لاكتوفيل المحلاه  فى كوب الخلاط في الفريزر لمده ساعه حتي تصبح  باردة تخلط الكريمة مع ٤ حبات جبن كيري وكاس صغير من الحليب البارد جدا ضعي الحليب للتخفيف من سكر الكريمة وتخلط جيدا الى ان تصبح فى قوام الكيك .
  
وتنتضج فى الفرن حسب استعمال كل فرن وتخرج ونتركها تبرد .
 
ضعي الكريمة على الطبقة الأولى ،واتركيها لتبرد وقومي بأضافة الفراولة المعلبة .

ضعي طبقة الكيك الثانية ،فوق الكريمة والفراولة وقومي برش السكر البودرة المخلوط بالنشاء وزيني الوجه حسب الرغبة وستبصح جاهزة للتقديم
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