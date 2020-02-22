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تعليم

250 عملية جراحية مجانية ومحاضرات للأطباء ضمن قافلة جامعة عين شمس الطبية لـ مالي

السبت 22/فبراير/2020 - 11:53 ص
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس مع الفريق الطبي الذي سافر فجر اليوم
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حسام الفقي
يصل فريق طبي رفيع المستوى من مستشفيات جامعة عين شمس إلى مالي، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وتفعيلًا  للدور الخدمي والإنساني لمستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بالجامعة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والسفير كريم أمين، عن الوكالة المصرية للشراكة والتنمية بوزارة الخارجية.


يرأس الفريق د. شريف علوان، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس وعضوية د. أيمن جعفر أستاذ طب وجراحة العيون، والدكتور أحمد بيومي، مدرس طب وجراحة العيون، والدكتور نور الدين حسين، مدرس طب وجراحة العيون.

وقال د. شريف علوان إن فكرة القافلة نبعت من الإيمان بالبعد القومي والعمق الإفريقي لـ مصر، وتمت باقتراح وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة و التنمية و بالتعاون مع المعهد الأستوائى الأفريقى لطب العيون بغرب إفريقيا  "أيوتا".

وأوضح أن القافلة تستهدف إجراء ٢٥٠ عملية جراحية مجانية لغير القادرين من الشعب المالي بالإضافة إلى إلقاء محاضرات للأطباء، حيث تستمر أعمال القافلة على مدار ٦ أيام في الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ من فبراير الجارى ، لخدمة أهالي مدينة باماكو بدولة مالي.

وأشاد بدور وزارة الخارجية والسفارة المصرية بدولة مالي في تسهيل مهمة الفريق الطبي المصري وتوفير كافة سبل التأمين والتواصل ، خاصة في ظل ما تشهده دولة مالي من  انتشار الأوبئة والأمراض وخاصة الحمى الصفراء والملاريا، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تتحمل ٨٠% من  تكاليف القافلة سواء الإنتقالات أو المعدات والمستلزمات الطبية (عدسات للزرع والمحاليل اللازمة لها والمشارط المستخدمة )، في حين تتحمل الجامعة توفير كافة مستلزمات التخدير.

وأعرب الفريق الطبي المشارك في قافلة جامعة عين شمس لدولة مالي عن تحمسه الشديد للقيام بواجبهم الوطني و الإنساني ، برغم ما قد تعتريه المهمة من تحديات.

يذكر أن وسائل الإعلام الرسمية والتلفزيون الرسمي بدولة مالي أعلنت عن وصول القافلة الطبية والتعليمية لجامعة عين شمس لما تمثله من أهمية كبرى للشعب المالي، ومن المقرر أن يتم استقبال الفريق الطبي رسميًا بوزارة الخارجية بجمهورية مالي والسفارة المصرية هناك.
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