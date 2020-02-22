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مرأة

طريقة عمل الجريش خطوة بخطوة

السبت 22/فبراير/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر الجريش من أشهى الوجبات التي يتم تحضيرها في الوطن العربي، ويمكنك صنعه في المنزل بأسهل الامكانيات وأسرع الوجبات ويفضله الكبار والصغار.


طريقة الجريش باللبن :

بصلة 
كوبان من الجريش
 الزبادي 
 
 الزبدة
 الفلفل الأخضر
 الماء 
 الفلفل الأسود
 الكمون
صدر دجاج 

- وضع الزبدة في قدرٍ عميقٍ على نارٍ هادئة، حتّى تذوب جيدًا.

- إضافة البصل وتشويحه جيدًا إضافة الدجاج والجريش، والتحريك مدّةً لا تقل عن خمس دقائق.

- إضافة الماء بالتدريج، وتغطية القدر، وترك المكوّنات على نارٍ متوسطةٍ مدّةً لا تقلّ عن ساعة ونصف، حتّى تنضج تمامًا. 

- إضافة اللبن الزبادي، وعصير الليمون، والكمون، والملح، والفلفل الحار. 

- خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا. تغطية القدر، وترك الخليط مرةً أخرى على نارٍ هادئة مدّة ربع ساعة تقريبًا.

- رفع القدر عن النار، وتركه جانبًا مدّة عشر دقائق، حتّى يبرد تمامًا.
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