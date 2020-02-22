طريقة عمل الجريش خطوة بخطوة

يعتبر الجريش من أشهى الوجبات التي يتم تحضيرها في الوطن العربي، ويمكنك صنعه في المنزل بأسهل الامكانيات وأسرع الوجبات ويفضله الكبار والصغار.
طريقة الجريش باللبن :
بصلة
كوبان من الجريش
الزبادي
الزبدة
الفلفل الأخضر
الماء
الفلفل الأسود
الكمون
صدر دجاج
- وضع الزبدة في قدرٍ عميقٍ على نارٍ هادئة، حتّى تذوب جيدًا.
- إضافة البصل وتشويحه جيدًا إضافة الدجاج والجريش، والتحريك مدّةً لا تقل عن خمس دقائق.
- إضافة الماء بالتدريج، وتغطية القدر، وترك المكوّنات على نارٍ متوسطةٍ مدّةً لا تقلّ عن ساعة ونصف، حتّى تنضج تمامًا.
- إضافة اللبن الزبادي، وعصير الليمون، والكمون، والملح، والفلفل الحار.
- خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا. تغطية القدر، وترك الخليط مرةً أخرى على نارٍ هادئة مدّة ربع ساعة تقريبًا.
- رفع القدر عن النار، وتركه جانبًا مدّة عشر دقائق، حتّى يبرد تمامًا.