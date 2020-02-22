طريقة عمل الجريش خطوة بخطوة

يعتبر الجريش من أشهى الوجبات التي يتم تحضيرها في الوطن العربي، ويمكنك صنعه في المنزل بأسهل الامكانيات وأسرع الوجبات ويفضله الكبار والصغار.









طريقة الجريش باللبن :





بصلة

كوبان من الجريش

الزبادي

الزبدة

الفلفل الأخضر

الماء

الفلفل الأسود

الكمون

صدر دجاج





- وضع الزبدة في قدرٍ عميقٍ على نارٍ هادئة، حتّى تذوب جيدًا.





- إضافة البصل وتشويحه جيدًا إضافة الدجاج والجريش، والتحريك مدّةً لا تقل عن خمس دقائق.





- إضافة الماء بالتدريج، وتغطية القدر، وترك المكوّنات على نارٍ متوسطةٍ مدّةً لا تقلّ عن ساعة ونصف، حتّى تنضج تمامًا.





- إضافة اللبن الزبادي، وعصير الليمون، والكمون، والملح، والفلفل الحار.





- خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا. تغطية القدر، وترك الخليط مرةً أخرى على نارٍ هادئة مدّة ربع ساعة تقريبًا.





- رفع القدر عن النار، وتركه جانبًا مدّة عشر دقائق، حتّى يبرد تمامًا.