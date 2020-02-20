AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طرق عمل المكرونة البشاميل والفوتشيني

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:48 م
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
Advertisements
آلاء حسن
تعتبر المكرونه من أشهر وألذ الوجبات التي يتم طهيها في المنزل، وتتكون المكرونة من الماء، وطحين السميد، وهناك أنواع من المكرونه الصحية المصنوعة من دقيق القمح، وصفار البيض وتخزن في الثلاجات الموجودة في السوبر ماركت، وإذا شعرت بالجوع المفاجئ يمكنك تحضير طبق من المكرونه الذيذ بطريقة سريعة وشهية، وفي هذا التقرير سنقدم لكم طريقة عمل المكرونه بطريقة سريعة وشهية. 


مقادير المكرونه البشاميل:

دقيق
لبن
زبدة
كريمة
مرقة
جبنة موتزاريلا
ملح
لحمة

طريقة عمل المكرونه البشاميل:

* تسلق المكرونة و ترفع
* حمصي الدقيق مع الزبدة ثم ضيفى اليه مكعب المرقة مع لبن و كريمة و ملح وفلفل و يترك حتى الحصول على قوام بشاميل مطلوب
* رصى المكرونة واللحمة فى طاجن الفرن مع البشاميل والجبنة وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وترفع و تقدم بالهنا.

مكونات صوص المكرونه البشاميل: 

حليب
طحين
زبدة أو زيت الذرة

طريقة تحضير صوص المكرونه البشاميل:

نقوم بوضع الزبدة على النار حتى تذوب الزبدة و تصبح سائلة جدا 
يمكن وضع زيت الذرة بدلا من الزبدة بمقدار نصف كوب لأعطائها طعم لذيذ وغني
نضع 5 ملاعق طعام كبيرة من الطحين ونقلبها جيد جدا حتى تندمج مع الخليط المراد صنعه
ومن ثم نقوم بخلطها مع الزبدة السائلة أو الزيت حتى يصبح المزيج 
نضع الحليب إما السائل أو حليب البودرة بعد تذويبه فوق المزيج وتقليبه جيد جدا
يمكن وضعه على الخلاط الكهربائي 
نقوم بترك المزيج على النار مع التحريك حتى يغلي ونضع  ملح و فلفل فوق المزيج حسب الرغبة.



مكونات المكرونه الفوتشيني: 

صدور دجاج
مكرونة
فلفل
فطر
كريمة
جبن
بهارت
ملح

طريقة عمل المكرونه الفوتشيني:

- نحمر الدجاج في الزيت
- نتركه على النار حتى يجف ماؤه ويبدأ في الإحمرار والنضج
- نضيف البصل والفلفل الرومي ثم الفطر ونحرك سريعا
- نضيف الجبنة السايحة وقليل من الجبن
- تسلق المكرونة في ماء مغلي 
- تصفي وتغسل بالماء وتوضع في صينية بايركس للفرن 
- يرش وجهها بالموزاريلا والقليل من التشدر وتدخل الفرن بالغطاء 

مكونات مكرونه بالجبن: 

1 كوب لبن
 سمنة
 دقيق
 فلفل 
 ملح

طريقة تحضير مكرونه بالجبن:

* يشوح الدقيق في السمنة والزيت على النار
* تضاف اللبن والجبنة
* يمكن إضافة الملح حسب الرغبة
* يقلب الخليط على النار
* يضاف إلى المكرونة وتقلب وتقدم او يقدم الصوص إلى جانب المكرونة
* تزين بالفلفل الحار المجروش

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مكرونة بالجبن بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سيدة تعترف بزواجها وإنجابها من الفنان قصي خولي.. فيديو

امنعيه عن أطفالك.. اللانشون يسبب السرطان بسبب هذه المادة

أسطورة دفاع ليفربول يكشف عن حل لأزمة الهجوم بين محمد صلاح وساديو ماني

قبل 60 يوما من موته.. قصة شاب أعلن توبته قبل مصرعه في حادث.. فيديو

شريط من الصيدلية.. حيلة رخيصة وآمنة لـ تبييض الأسنان بالمنزل

كهربا على دكة بدلاء النادي الأهلي .. ومروان ورمضان خارج القائمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف غريب من مسافرين على متن طائرة لتجنب عدوى كورونا.. شاهد

قفطان فخم.. ساندي علي تتألق في أحدث جلسة تصوير

مي عمر تشعل انستجرام .. تعرف على عضو العائلة الجديد .. شاهد