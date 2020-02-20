طرق عمل المكرونة البشاميل والفوتشيني

تعتبر المكرونه من أشهر وألذ الوجبات التي يتم طهيها في المنزل، وتتكون المكرونة من الماء، وطحين السميد، وهناك أنواع من المكرونه الصحية المصنوعة من دقيق القمح، وصفار البيض وتخزن في الثلاجات الموجودة في السوبر ماركت، وإذا شعرت بالجوع المفاجئ يمكنك تحضير طبق من المكرونه الذيذ بطريقة سريعة وشهية، وفي هذا التقرير سنقدم لكم طريقة عمل المكرونه بطريقة سريعة وشهية.
مقادير المكرونه البشاميل:
دقيق
لبن
زبدة
كريمة
مرقة
جبنة موتزاريلا
ملح
لحمة
طريقة عمل المكرونه البشاميل:
* تسلق المكرونة و ترفع
* حمصي الدقيق مع الزبدة ثم ضيفى اليه مكعب المرقة مع لبن و كريمة و ملح وفلفل و يترك حتى الحصول على قوام بشاميل مطلوب
* رصى المكرونة واللحمة فى طاجن الفرن مع البشاميل والجبنة وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وترفع و تقدم بالهنا.
مكونات صوص المكرونه البشاميل:
حليب
طحين
زبدة أو زيت الذرة
طريقة تحضير صوص المكرونه البشاميل:
نقوم بوضع الزبدة على النار حتى تذوب الزبدة و تصبح سائلة جدا
يمكن وضع زيت الذرة بدلا من الزبدة بمقدار نصف كوب لأعطائها طعم لذيذ وغني
نضع 5 ملاعق طعام كبيرة من الطحين ونقلبها جيد جدا حتى تندمج مع الخليط المراد صنعه
ومن ثم نقوم بخلطها مع الزبدة السائلة أو الزيت حتى يصبح المزيج
نضع الحليب إما السائل أو حليب البودرة بعد تذويبه فوق المزيج وتقليبه جيد جدا
يمكن وضعه على الخلاط الكهربائي
نقوم بترك المزيج على النار مع التحريك حتى يغلي ونضع ملح و فلفل فوق المزيج حسب الرغبة.
مكونات المكرونه الفوتشيني:
صدور دجاج
مكرونة
فلفل
فطر
كريمة
جبن
بهارت
ملح
طريقة عمل المكرونه الفوتشيني:
- نحمر الدجاج في الزيت
- نتركه على النار حتى يجف ماؤه ويبدأ في الإحمرار والنضج
- نضيف البصل والفلفل الرومي ثم الفطر ونحرك سريعا
- نضيف الجبنة السايحة وقليل من الجبن
- تسلق المكرونة في ماء مغلي
- تصفي وتغسل بالماء وتوضع في صينية بايركس للفرن
- يرش وجهها بالموزاريلا والقليل من التشدر وتدخل الفرن بالغطاء
مكونات مكرونه بالجبن:
1 كوب لبن
سمنة
دقيق
فلفل
ملح
طريقة تحضير مكرونه بالجبن:
* يشوح الدقيق في السمنة والزيت على النار
* تضاف اللبن والجبنة
* يمكن إضافة الملح حسب الرغبة
* يقلب الخليط على النار
* يضاف إلى المكرونة وتقلب وتقدم او يقدم الصوص إلى جانب المكرونة
* تزين بالفلفل الحار المجروش