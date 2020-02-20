طرق عمل المكرونة البشاميل والفوتشيني

تعتبر

من أشهر وألذ الوجبات التي يتم طهيها في المنزل، وتتكون المكرونة من الماء، وطحين السميد، وهناك أنواع من

الصحية المصنوعة من دقيق القمح، وصفار البيض وتخزن في الثلاجات الموجودة في السوبر ماركت، و