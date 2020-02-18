فاكهة رخيصة الثمن تحميك من الإصابة بالسرطان

يعد الرمان من أشهر الفواكه في الوطن العربي، خصوصا أنه غني بالعديد من الفيتامينات الصحية، ويساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان.





وفي هذا السياق، قالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن الرمان غني بالمركبات الكيميائية وأهمها الفيتوكيماويات وهو نوع من البوليفينول التي تساعد في منع الخلايا السرطانية.





وتابعت أن الدراسات أثبتت أن الكثير من مكونات الرمان لديها القدرة على الحد من تفشي الخلايا السرطانية.





وأوضحت أن السبب يعود لأنه غني، بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومنع السرطانات.



