لكل اسم حكاية.. فوسفات أبو طرطور.. ثروات نفيسة في قلب الصحراء

يعتبر مشروع فوسفات ابو طرطور من المشاريع العملاقة بمحافظة الوادي الجديد ،والذى جاءت فكرته عام ‏1971‏ وقدمه العالم المصري الكبير الدكتور رشدي سعيد‏، والهدف منه إستخراج معدن الفوسفات وبعض المعادن الأخري.

يقول الجيولوجي حاتم أبو العلا، إن خام الفوسفات بالمنطقة يمتد من شرق مدينة الخارجة حتى منطقة غرب الواحات الداخلة. وأهم منطقة يظهر فيها خام الفوسفات هي منطقة أبو طرطور على مسافة 60 كم غرب الخارجة ؛ حيث يتراوح سمك الخام بين نصف متر و 13 متر والذي يقل شرقًا وغربًا . وقد قدرت احتياطيات الخام المؤكدة بحوالي 700 مليون طن ، في حين تصل احتياطات الخام المحتملة إلى حوالي 1000 مليون طن. وتبلغ نسبة خامس أكسيد الفوسفور 23 – 25 %.

اقرأ أيضا:

حقق الاكتفاء الذاتي.. محمود فوزي البرنس أول محافظ من بلاط الوادي الجديد

وأكد ابو العلا أن فكرة مشروع فوسفات أبو طرطور تقدم بها العالم المصري الدكتور رشدي سعيد وذلك عام 1971. وقد تم حفر بئر إستكشافية بهضبة أبو طرطور،‏ وأسفرت عن وجود كميات كبيرة من الطفلة الزيتية المستخدمة في إنتاج البترول‏، والتي يصاحبها خامات اقتصادية أخري‏، وتبين وجود خامات أخري مثل الحجر الجيري المناسب لصناعة الأسمنت‏,‏ وخامة الگلوكونايت البويات،‏ وكذلك خام كبريتيد الحديد الذي يستخدم في صناعة حمض الكبريتيك‏.‏





ولفت الي أنه تم نقل تبعية المشروع إلي وزارة البترول والثروة المعدنية عام ‏2004، وتم فصل المشروعات التكميلية عن المشروع وهي خط السكة الحديد وميناء سفاجا والمدينة السكنية ومحطة الكهرباء،‏‏ وقد بلغت التكلفة بالفوائد نحو 6,2‏ مليار جنيه،‏ وبلغت التكلفة الرأسمالية للمشروع الصناعي والمنجم نحو ‏2550‏ مليون جنيه،‏ والفوائد نحو 2019‏ مليون جنيه‏.‏ [2]





وأوضح أن طبقة الفوسفات يوجد بها اليورانيوم بنسبة تصل إلى 75 جزء في المليون وأحيانا تتراوح النسبة بين 80 و 100 جزء في المليون . وتقدر الكميات بحوالي 21 ألف طن يمكن استخراجها من حامض الفوسفوريك الناتج من تصنيع 200 مليون طن من الفوسفات بنسبة متوسطة 60 جزء في المليون.





كما توجد العناصر الأرضية بفوسفات أبو طرطور بنسبة عالية تتراوح بين 700 و 3100 جزء في المليون بمتوسط 2200 جزء في المليون. وتستخلص هذه العناصر من حامض الفوسفوريك ؛ حيث يحتوى الطن من الفوسفات على حوالي 1.7 كجم منها. وتستخدم العناصر الأرضية في استخلاص المعادن وتضاف لأنواع خاصة من الصلب تتطلبها صناعات التسليح أو المغناطيس الدائم وأنابيب مولدات النيوترونات وكابلات الضغط العالي وبلورات الليزر والألياف البصرية والموصلات فائقة القدرة والخزف والصيني والطابعات الإلكترونية والتليفزيون الملون وشاشات الرادار و أشعة إكس والترمومترات الإلكترونية.





وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياو لى تشانج، قد وقعا بروتوكول لإنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور ، بتكلفة حوالى 842 مليون دولار، بالتعاون مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصينى.