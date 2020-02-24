AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية.. فوسفات أبو طرطور.. ثروات نفيسة في قلب الصحراء

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:45 ص
فوسفات أبو طرطور
فوسفات أبو طرطور
Advertisements
منصور ابوالعلمين

يعتبر مشروع  فوسفات ابو طرطور من المشاريع العملاقة بمحافظة الوادي الجديد ،والذى جاءت فكرته عام ‏1971‏ وقدمه العالم المصري الكبير الدكتور رشدي سعيد‏، والهدف منه إستخراج معدن الفوسفات وبعض المعادن الأخري.

يقول الجيولوجي حاتم أبو العلا، إن خام الفوسفات  بالمنطقة يمتد من شرق مدينة الخارجة حتى منطقة غرب الواحات الداخلة. وأهم منطقة يظهر فيها خام الفوسفات هي منطقة أبو طرطور على مسافة 60 كم غرب الخارجة ؛ حيث يتراوح سمك الخام بين نصف متر و 13 متر والذي يقل شرقًا وغربًا . وقد قدرت احتياطيات الخام المؤكدة بحوالي 700 مليون طن ، في حين تصل احتياطات الخام المحتملة إلى حوالي 1000 مليون طن. وتبلغ نسبة خامس أكسيد الفوسفور 23 – 25 %.

اقرأ أيضا:

حقق الاكتفاء الذاتي.. محمود فوزي البرنس أول محافظ من بلاط الوادي الجديد

وأكد ابو العلا أن  فكرة مشروع فوسفات أبو طرطور  تقدم بها العالم المصري الدكتور رشدي سعيد وذلك عام 1971. وقد تم حفر بئر إستكشافية بهضبة أبو طرطور،‏ وأسفرت عن وجود كميات كبيرة من الطفلة الزيتية المستخدمة في إنتاج البترول‏، والتي يصاحبها خامات اقتصادية أخري‏، وتبين وجود خامات أخري مثل الحجر الجيري المناسب لصناعة الأسمنت‏,‏ وخامة الگلوكونايت البويات،‏ وكذلك خام كبريتيد الحديد الذي يستخدم في صناعة حمض الكبريتيك‏.‏


ولفت الي أنه  تم نقل تبعية المشروع إلي وزارة البترول والثروة المعدنية عام ‏2004، وتم فصل المشروعات التكميلية عن المشروع  وهي خط السكة الحديد وميناء سفاجا والمدينة السكنية ومحطة الكهرباء،‏‏ وقد بلغت التكلفة بالفوائد نحو 6,2‏ مليار جنيه،‏ وبلغت التكلفة الرأسمالية للمشروع الصناعي والمنجم نحو ‏2550‏ مليون جنيه،‏ والفوائد نحو 2019‏ مليون جنيه‏.‏ [2]


وأوضح أن طبقة الفوسفات  يوجد بها  اليورانيوم بنسبة تصل إلى 75 جزء في المليون وأحيانا تتراوح النسبة بين 80 و 100 جزء في المليون . وتقدر الكميات بحوالي 21 ألف طن يمكن استخراجها من حامض الفوسفوريك الناتج من تصنيع 200 مليون طن من الفوسفات بنسبة متوسطة 60 جزء في المليون.


كما توجد العناصر الأرضية بفوسفات أبو طرطور بنسبة عالية تتراوح بين 700 و 3100 جزء في المليون بمتوسط 2200 جزء في المليون. وتستخلص هذه العناصر من حامض الفوسفوريك ؛ حيث يحتوى الطن من الفوسفات على حوالي 1.7 كجم منها. وتستخدم العناصر الأرضية في استخلاص المعادن وتضاف لأنواع خاصة من الصلب تتطلبها صناعات التسليح أو المغناطيس الدائم وأنابيب مولدات النيوترونات وكابلات الضغط العالي وبلورات الليزر والألياف البصرية والموصلات فائقة القدرة والخزف والصيني والطابعات الإلكترونية والتليفزيون الملون وشاشات الرادار و أشعة إكس والترمومترات الإلكترونية.


وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياو لى تشانج، قد وقعا  بروتوكول  لإنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور ، بتكلفة حوالى 842 مليون دولار،  بالتعاون مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصينى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقيع عقد إنشاء مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بأبو طرطور بـ842 مليون دولار

بتكلفة 842 مليون دولار.. توقيع عقد إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور

سفير الصين بالقاهرة: مجمع الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور سيزيد صادرات مصر للعالم.. فيديو

كشف حساب البترول| تعيين نائب جديد للوزير.. توقيع 4 اتفاقيات بحث جديدة.. ودراسة إلزام التاكسي والميكروباص بالعمل بالغاز الطبيعي

البترول: 15 طن ذهب وفضة حجم إنتاج منجم السكري في عام

الرابع عالميا.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

صديق للشيطان.. شاب ينهي حياة أمه ويقطعها إربًا

محمد فضل: بيان الأهلي خطأ ورئيس نادي الزمالك يستحق العقاب

نائبة تسأل وزيرة الصحة: أين دواء الغدة الدرقية "التروكسين"

دعاء تيسير الزواج.. للبنات يسهل لك الأمور ويرزقك الله بالزوج الصالح

تجمع بين الأناقة الشخصية والفنية.. رجاء الجداوي في حوار لـ صدى البلد: «إشاعة حب» أصعب فيلم فى مسيرتى.. أجسد دور طبيبة في حلم حياتي.. لا أسعى للبطولة المطلقة.. وهذا سبب ابتعادي عن مجال الأزياء

دعاء الفرج والرزق.. يفرج الله همك ويجلب لك الرزق

AdvertisementS

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

بعد أزمة أسيوط .. ضربة جديدة لـ حمو بيكا في الاسكندرية | تفاصيل

الدولار يسقط .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 24-2-2020

مارست الجنس مع 6 أشخاص وماتت.. تفاصيل وفاة مدمنة داخل زراعات الجيزة

استقالة اللجنة الخماسية.. نجم الأهلي والزمالك السابق يفتح النار على اتحاد الكرة

تحذير هام من الأرصاد بخصوص طقس اليوم الاثنين | اعرف التفاصيل

أحمد عيد عبد الملك يفجر مفاجأة حول مباراة القمة بعد انسحاب الزمالك من الدوري

اصحى لنفسك يا ابني وبطل هبل.. أنا ممكن أوريك| باسم سمرة يقصف جبهة محمد رمضان| فيديو

دعاء شهر رجب مكتوب.. ردده لزيادة الرزق والتوفيق في العمل والوصول إلى أفضل حال

أنا الحكومة.. لماذا رفض الطيار الموقوف راتب مدى الحياة من محمد رمضان ولجأ للقضاء؟

صديق للشيطان.. شاب ينهي حياة أمه ويقطعها إربًا

أخبار الرياضة ليلا.. الأهلي يكشف حقيقة فيديوهات السوبر.. عقوبات انسحاب الزمالك.. تركي آل الشيخ يساند الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بيجو Landtrek الجديدة كليًا قبل نزولها مصر.. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان زوجة تامر حسني في لندن.. شاهد

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص