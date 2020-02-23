موجز السوشيال ميديا : وائل رياض يستعيد ذكرياته مع الراحل عمرو فهمي.. رضوى الشربيني تشعل الجدل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.أحمد السعدني عن قرارات لجنة الانضباط: مش مستبعد ناس تموت تاني من جمهور الطرفينبيعلم الناس البجاحة والطمع.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال بـ تغريدة مثيرةبـ مقولة مسروقة.. أشرف عبدالباقى يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهدحازم إمام يهنئ ميدو بـ عيد ميلاده.. شاهدجالي وقالي أنا بحبك.. وائل رياض يستعيد ذكرياته مع الراحل عمرو فهمي.. شاهدمنور الدنيا كلها.. أحدث ظهور لـ سامح حسين.. شاهد