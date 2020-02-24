OPPO تطرح هاتفها الجديد في هذا التاريخ

بعدما كانت أوبو الصينية تخطط للكشف عن هاتفها الأيقونى Oppo Find X2 أول أمس فى مؤتمر برشولنة العالمى للهواتف الذكية، إلا أنه الغت ذلك بسبب فيروس كورونا، قررت الكشف عنه رسميا فى 6 مارس القادم.





وليس هذا فقط، بل ستطرح أوبو مع Oppo Find X2 سماعتها اللاسلكية الجديدة Oppo smartwatch، كما نشر الصانع الصينى منذ أيام عدة على الموقع الرسمى الفيتنامى صورًا رسمية له، بالإضافة إلى السعر مقابل 40 ألف دونج فيتنامى، ما يعادل 26 ألف جنيه مصري، لنسخة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.





يذكر أن Oppo Find X2 سيأتى بشاشة كاملة 6.5 بوصة من نوع AMOLED عليها طبقة Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسور، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية يظهر فقط وقت التصوير.





ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.





ويحتوى Oppo Find X2 على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.



