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توك شو

الدرجة الرابعة.. شبح الهبوط يطارد الزمالك عقب التهرب من القمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:35 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عبد الخالق صلاح
قال محمد البيومي خبير اللوائح الرياضية الدولية، إن اللوائح الرياضية تؤكد أنه في حال انسحاب الزمالك من المباراة القادمة سوف يهبط إلى الدرجة الرابعة.

وأضاف البيومي خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، يجب أن تتدخل الدولة المصرية لضبط ايقاع الكرة المصرية والعمل الرياضي في مصر لمواجهة الانفلات الأخلاقي، منوها أنه يجب معاقبة كل من يمارس الشغب من اللاعبين .

وأوضح البيومي، أن الفيفا تمنع التدخل الحكومي في إدارة مباريات كرة القدم، ولا تنظر إلى النزاعات الداخلية بين الأندية. 

وعرض الإعلامي أحمد موسى لقطات إلى أتوبيس النادي الزمالك اثناء عودته الي النادي بميت عقبة عقب انتهاء وقت المباراة . 

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