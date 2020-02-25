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شادى محمد: الأهلي احترم عقوبات اتحاد الكرة القاسية ومباراة السوبر لا تليق بالرياضة المصرية.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:00 ص
اللاعب شادى محمد
اللاعب شادى محمد
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إبراهيم القادري
قال شادى محمد لاعب النادي الأهلي السابق ، إن كرة القدم مرتبطة بالأخلاقيات مضيفا : "مكنتش أحب أن يصل الدورى المصرى لهذا السوء" .



وأضاف شادى محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هناك قرارات صعبة صدرت ضد النادى الاهلي وتحمل مسؤوليتها كما أن العقوبات التي أصدرها الاتحاد كانت قاسية بشكل مبالغ على الأهلي ورغم ذلك تم احترامها.



وأوضح شادى محمد ، أن مشهد مباراة القمة لا يليق بالرياضة المصرية كما أن كرة القدم تعمل على تقريب بين الشعوب  .


وتابع شادى محمد ، أن النادي الأهلي لديه لاعب أخطأ ولكن اللوائح تنص على عدم وقفة الي نهاية الموسم .


واستكمل شادى محمد ، أن الزمالك يتعثر بحجة الطقس والأهلي في الملعب .


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