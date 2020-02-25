شادى محمد: الأهلي احترم عقوبات اتحاد الكرة القاسية ومباراة السوبر لا تليق بالرياضة المصرية.. فيديو

قال شادى محمد لاعب النادي الأهلي السابق ، إن كرة القدم مرتبطة بالأخلاقيات مضيفا : "مكنتش أحب أن يصل الدورى المصرى لهذا السوء" .













وأضاف شادى محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هناك قرارات صعبة صدرت ضد النادى الاهلي وتحمل مسؤوليتها كما أن العقوبات التي أصدرها الاتحاد كانت قاسية بشكل مبالغ على الأهلي ورغم ذلك تم احترامها.













وأوضح شادى محمد ، أن مشهد مباراة القمة لا يليق بالرياضة المصرية كما أن كرة القدم تعمل على تقريب بين الشعوب .









وتابع شادى محمد ، أن النادي الأهلي لديه لاعب أخطأ ولكن اللوائح تنص على عدم وقفة الي نهاية الموسم .









واستكمل شادى محمد ، أن الزمالك يتعثر بحجة الطقس والأهلي في الملعب .







