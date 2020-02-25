المهزلة.. رشا المهدي تعلق على انسحاب الزمالك من مباراة القمة.. شاهد

علقت الفنانة رشا المهدي على انسحاب فريق الزمالك من مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الإثنين على إستاد القاهرة.

وغردت رشا المهدي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏لما بنوصف سمو الأخلاق بنقول ‎#روح_رياضية!.. المهزلة اللي بتحصل في الكورة أخطر على التربية والأخلاق والذوق العام من أغاني المهرجانات ‎#الرياضة_أخلاق".

الجدير بالذكر أن الحكم الليتواني أعلن فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 119 التي كان من المقرر أن تقام أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز.

وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة بداية المباراة وأطلق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل انطلاق مباراة الاهلى والزمالك لمدة ساعة وذلك بسبب تأخر وصول حافلة فريق الزمالك نتيجة الزحام المروري الناتج عن الأمطار.