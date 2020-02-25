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رياضة

محصلش.. حازم إمام ينفي ما تردد عن قوله الأهلي قطب الكرة المصرية.. بعد انسحاب الزمالك من القمة.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نفي الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق ما نقلتة بعد الصفحات على السوشيال بقوله بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة "لا يوجد قطبين في الكرة المصرية هو قطب واحد هو النادي الأهلي".

وغرد حازم إمام قائلا "‏الكلام ده محصلش واتقال من ١٠ سنين على رفض حل مجلس إدارة الأهلي من قبل رئيس الوزراء ساعتها وكان قبلها حل مجلس إدارة الزمالك بمنتهي السهولة".

والجدير بالذكر أن الحكم الليتواني أعلن فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 119 التي كان من المقرر أن تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز.

وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة بداية المباراة  وأطلق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل انطلاق مباراة الاهلى والزمالك لمدة ساعة وذلك بسبب تأخر وصول حافلة فريق الزمالك بسبب زحمة المرور والأمطار. 
https://www.elbalad.news/4188192
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