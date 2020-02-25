عقب انسحاب الزمالك.. مشادة قوية بين مجدي عبد العاطي وخالد الغندور

أشاد مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بتصريحات عماد متعب نجم الأهلي الأسبق عقب انسحاب نادي الزمالك من حضور لقاء القمة أمام النادي الأهلي .





وقال عبد العاطي عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، :" برافوا عماد متعب والله قال جزء من اللي الواحد عايز يقوله ، بس كابتن سيف قاله خلينا في اللوائح ؟ لوائح ايه بس في الواقع اللي بيضحك ده.





ورد خالد الغندور علي تصريحات مجدي عبد العاطي قائلا : والله يا مجدي أشياء كثيرة غلط من زمان بس للأسف انتمائنا بيخلينا نختار المواضيع ونعلق عليها "، ليرد عبيد العاطي قائلا:" عندك حق يابندق بس المهم الانتماء ميخليش الواحد أعمي يحاول يبقي موضوعي يشوف الحق حق والباطل باطل والجد جد والتهريج تهريج ".





ليعود نجم الزمالك الأسبق بالرد مجددا:" هو سؤال واحد الأهلي كان لازم يلعب مع الجونة وتم تحديد المباراة والأهلي قال مش لاعب راح وزير الرياضة بيت كابتن بيبو وبعدها قالوا شوقي غريب هيبدر المعسكر وتم إلغاء وتأجيل ماتش الجونة وصلت يا مجدي ولو لسة تم تأجيل ماتش الاهلى مع بيراميدز في الدوري والكأس أكثر من 3 مرات وتلعب الموسم الجديد الكأس و تدخلت الدولة وتم التأجيل بقرار أمني وصلت يامجدي؟ .





وعقب مدرب أسوان:" ياكابتن خالد أنا بعيد تمام البعد عن الكلام اللي أنت بتقوله ده ومعنديش أدني شك إن أيا كان مين رئيس الاتحاد الاهلي والزمالك أقوى منه والأهلي اتأجله ماتشات السنة اللي فاتت كل ده تمام .. انا بكلمك على الشكل والمنظر ده عاجبك ؟ ليرد الغندور:" لا كان نفسي نلعب بس أنا بتكلم إن الغلط موجود ولكن هنا تدخل لتأجيل وهنا لا عشان كده المنظر وحش".





واختتم مجدي عبد العاطي تصريحاته بقوله:" يبقي لازم قبل ما تقول إن الأهلي اتأجله واحنا متأجلش والاتحاد بيميل للأهلي ,.. تقول مينفعش نادي بحجم وتاريخ جماهير الزمالك ينسحب ".





و انتقد عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق تصرف إدارة نادي الزمالك بعدم إرسال فريق كرة القدم بالنادي الأبيض إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة ضد الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 4 في الدوري.





في تصريحات لقناة "أون سبورت" قال عماد متعب "الزمالك لم يرد الذهاب إلى استاد القاهرة، إذا كان يخطط لخوض المباراة لأرسل الفريق مبكرًا تحسبًا لظروف الزحام المروري".

وأعلن أحمد عبد المقصود مدرب فريق الشباب بالزمالك الذي كان مقررًا أن يخوض المباراة أن حافلة الفريق تعطلت في طريقها إلى استاد القاهرة رغم تأجيل القمة 60 دقيقة.

وأضاف متعب "هل هذا أمر طبيعي؟ فريق لا يريد الذهاب إلى الملعب لخوض مباراة في الدوري؟ حكم المباراة يقول أنه يرى هذا الأمر للمرة الأولى في حياته".

وأنهى متعب :"هل لو تكررت الظروف في مباراة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا يوم 28 الجاري سيتأخر الزمالك عن الوصول؟ بالطبع لا".



