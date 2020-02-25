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أخبار العالم

السفير السعودي بالقاهرة ناعيا الرئيس الأسبق مبارك: صادق المواساة للشقيقة مصر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تقدم السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الثلاثاء، بالعزاء في وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب السفير النقلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالص العزاء وصادق المواساة للشقيقة #مصر قيادة وحكومة وشعبًا، ولأسرة الفقيد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، سائلًا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا ببرقيتي عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق". 

وقال الملك سلمان علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن جانبه، بعث ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة قائلا:"تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق ـ رحمه الله ـ ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
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