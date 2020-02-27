لو حامل .. أفكار لـ فساتين سهرة تمنحك إطلالة أنيقة

تحتار دائما كل سيدة حامل فى اختيار الملابس و الاطلالات التى تظهر بها و بالأخص عند دعوتها لحضور حفل زفاف أو أى مناسبة تحتاج إلى ارتداء ملابس رسمية أو فساتين سهرة.





تبحث دائما المرأة الحامل على قطع الملابس و الفساتين التى تمنحها إطلالة جذابة و فى نفس الوقت تشعرها بالراحة و سهولة فى الحركة فتحتاج دائما الحوامل الى القطع المريحة و الغير معقدة.





ويمكنك عند الذهاب لحضور المناسبات و السهرات الاعتماد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة السادة التى لا تحمل أى نقوشات حتى تمنحك إطلالة بسيطة و جذابة، وقومى بتنسيق قطع المجوهرات و الاكسسوارت الملفتة التى تزيد من اناقتك.





نعرض لكم فيما يلى ابرز تصميمات فساتين السهرة التى تتناسب مع المرأة الحامل..



