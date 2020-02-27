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مرأة

أضرار غسل الوجه بالصابون أكثر من مرتين يوميا.. إليك طريقة مذهلة لتنظيف البشرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:23 ص
ما الذي يحدث عند
ما الذي يحدث عند غسل الوجه بالصابون أكثر من مرتين في اليوم ؟
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رضوى حسام
يعد الصابون أكثر الوسائل المستخدمة لتنظيف الوجه، فلا يستغني أحد عن استخدام الصابون في كل مرة يتم فيها غسيل الوجه، ولكن لا يعلم كثيرون مدى أضرار تنظيف البشرة على مدار اليوم لأكثر من مرتين بواسطة الصابون خاصة الفتيات اللاتي يصبن بالحيرة تجاه هذا الأمر.

وأكد موقع "bold sky"، أنه يجب على السيدات والفتيات الحرص على عدم استخدام الصابون الخاص بالوجه أكثر من مرتين يوميا حتى لا يتسبب في مشاكل بالبشرة.

ويرجع ذلك التحذير إلى احتواء الصابون على مواد كيميائية وهو ما يسبب الضرر بالوجه، إضافةً إلى ذلك فإن استخدام الصابون، يزيد من فرص تقشير البشرة وزيادة جفافها.

ووفقا لما جاء في الموقع، فهناك طريقة مجربة وفعالة لتنظيف البشرة والقضاء على البكتريا الضارة الموجودة بها، وتتمثل مكوناتها في "ماء الورد، الكركم" بخلطهما معًا، ثم وضعهما على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم إزالته بواسطة الماء الفاتر.

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