القبض على مزارع يقوم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بالمنيا

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنيا القبض على مزارع أثناء قيامه بأعمال حفر وتنقيب عن اثار داخل منزله بدائرة المركز، وذلك عقب ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد ذلك.





تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بورود بلاغ من ز. ا. ح. ا" 41 عامًا فلاح ومقيم بدائرة مركز المنيا بقيام احد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزله.





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وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز من تبين قيام ج. ا. ح. ا 44 عامًا حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بقرية طهنا التابعة لمركز المنيا بالتنقيب عن الآثار و بفحص منزله تبين وجود حفرة " ۲۷ متر" تقريبا وبعمق ۲٫۵۰ متر تقريبا داخل غرفة بالمنزل وبجوار الحفرة فاسين حديد و 3 غلق جلد و عدد ۲ طبق بلاستيك كبير وسلية بلاستيك، والتي تم استخدامها في الحفر.



