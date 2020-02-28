قاتل أندر إيدج وحفلات جنسية وهروب من الدعارة إلى الموت.. جرائم بشعة في فبراير

جرائم بشعة ومآساوية، جنسية ومروعة، سطرها السجل الجنائي خلال شهر فبراير، حملت كل ما تعنيه الكلمة من العنف، شملت الأسرة والأطفال تحت السن، كما شملت القاصرات والكبار، ضمت علاقات جنسية محرمة وخلافات ومخدرات أنتهت جميعها ببلاغا للنجدة بوجود جثة هامدة.

هنا قتلها بعد رؤيتها تمارس الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. وهناك طفلا صغيرا أنهى حياة صديقه بسبب اللهو، شبكة لتزويج القاصرات وأخرى للدعارة بجنسيات صينية ، حفلات جنسية وإنتحار، مشاهد مآساوية لجرائم مرت خلال شهر فبراير وكأنها شريطا لحلقات مسلسل متتابع.





- جثة بالملابس الداخلية

في بدايات شهر فبراير، وبالتحديد المنطقة الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر، تلقت شرطة النجدة بلاغا، أفاد العثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر ترتدى ملابسها الداخلية ولا تحمل أى أوراق شخصية، ومن خلال تكثيف الجهود الامنية، تم التوصل لهويتها من خلال فحص بلاغات التغيب، حتى تطابق بلاغا في قسم إمبابة بتغيب سيدة بنفس مواصفات الجثة، وكشفت التحريات أنها سيدة متعددة العلاقات مع الرجال.

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- مارسا الرذيلة في السيارة

وتعرفت أسرة القتيلة عليها بفحص سجل مكالماتها بعد معرفة رقمه من أسرتها تبين صدور وورود عدة مكالمات لرقم واحد قبل العثور على جثتها بساعات قليلة، وتم تحديد هوية مالك الرقم الذي اتصلت به القتيلة، والذي تبين أنه سائق من الفيوم ومقيم بمدينة ٦ أكتوبر، ألقت قوة أمنية القبض على السائق المشتبه به ومواجهته بصور المجني عليها وعلاقته بها، أكد أنهما يرتبطان بعلاقة غير شرعية منذ فترة قاربت ٣ سنوات التقاها خلالها عدة مرات، ومارسا الرذيلة سويا داخل سيارته بالمناطق النائية في الطريق الصحراوي، واعترف المتهم خلال مناقشته واستجوابه أمام مباحث الجيزة بقتله المجني عليها وسرد تفاصيل الجريمة.

- غسل العار

هنا محافظة المنيا.. حين تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة ممزقة وملقاة وسط الشارع، وتبين من التحريات الأولية ان الانتقام للشرف وراء الجريمة، وان المتوفية باغتها أعمامها قبل وضعها جنينها بـ 24 ساعة فقط، وأجهزوا عليها بطعنات خنجر وسط الشارع فمزقوا جسدها بـ 24 طعنة لاكتشافهم حملها سفاحا من خطيبها، وسط زغاريد السيدات وافتخار المتهمون بغسل عارهم.

- علاقة جنسية مع خطيبها

أفادت التحريات أن الفتاة القتيلة كانت مخطوبة لشابا وتطورت الأمور بينهما لعلاقة جنسية أسفرت عن حملها وشاع في البلد بأكملها حقيقة علاقتهما بعد ظهور علامات الحمل علي جسد الفتاة، وتبين أن والدها هارب من أحكام ووالدتها ألقي القبض عليها أمس فقط قبل ساعات من مقتل ابنتها لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد.. وأن عمها المتهم الرئيسي خرج من السجن منذ شهر فقط ووصلت لآذانه سيرة ابنة شقيقه وحملها السفاح فقرر التخلص منها خاصة عندما علم أن علاقتها بخطيبها وممارستهما العلاقة الحميمة كالأزواج مستمرة ولم تحدث مرة واحدة فقط.

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- كمين للفتاة

توجهت الفتاة من المنيا إلي القاهرة للخضوع للكشف الطبي بعد وصولها في حملها للشهر الأخير وحدد لها الطبيب يوم الأربعاء لوضع طفلها حتى تلقت اتصالا هاتفيا من عمها يخبرها فيه بضرورة الحضور لتزويجها من خطيبها وعقد قرانهما قبل مولد الطفل كما اتصل هاتفيا بخطيبها يطلب حضوره من عمله بالقاهرة لإتمام الزواج.

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- قتلوها وسط الشارع

عادت الفتاة لمنزل جدتها بمدينة ملوي وفور علم عمها بتواجدها بالمنزل أخبر شقيقيه الآخرين بنيته فتوجها معه لتنفيذ الجريمة سويا.. توقف العم وسط الشارع وجمع أهالي البلدة وفور خروج الفتاة للقاء أعمامها أجهز عليها المتهم الرئيسي بطعنة خنجر استقرت في بطنها التي تحمل جنينها وسط صراخ وذهول المارة وفخر البعض الآخر فيما تولى عميها الآخرين منع ممن يحاول إنقاذها من الأهالي وأسرتها.

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- ضوضاء شقة الدعارة

بلاغا تلقته شرطة النجدة بالقاهرة من مواطن مقيم بالمعصرة، قرر فى بلاغه أنه يعاني من الضوضاء بشقة بالعقار محل سكنه وتردد رجال وسيدات عليها بشكل مستمر، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، انتقل علي الفور رجال المباحث وعقب وصولهم وطرق باب الشقة المشتبه فيها بإدارتها للأعمال المنافية للآداب، سمعت القوات صوت ارتطام شديد واكتشفت سقوط فتاة 23 سنة من الطابق الثالث بذات الشقة محل البلاغ.

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- نطت من البلكونة

وتبين أن الفتاة قفزت من نافذة الشقة خشية الفضيحة لتصاب بكسور بأماكن متفرقة بجميع أنحاء الجسم تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتمت مداهمة الشقة وألقى القبض علي سيدة وبصحبتها ٣ فتيات وتم استدعاء زوج الأولي، وتبين من التحريات أن الزوجين يستقطبان الطالبات معهد فني مجاور لمنزلهما بالمنطقة لممارسة المتعة الحرام مع الرجال من أصحاب المحلات والتجار بالمنطقة.

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- وفاة عروسين بعد فرحهم بـ 4 ساعات

بلاغا تقلته شرطة النجدة بالقاهرة، أفاد بالعثور على جثتين لعروسين داخل حمام شقتهما بمنطقة الشرابية، وسردت سوسن موسى والدة عروس الجنة ندى، مديرة معهد بالمعاش، تفاصيل الليلة الأخيرة لإبنتها قائلة : ندى كانت بتجهز الصبح علشان تمشي تروح الكوافير، واختها قعدت تدعى لها واحنا نرد نقول "أمين"، خرجت علينا الله يرحمها من الأوضة وطلبت من أختها تدعى لها "اللهم آنس وحشتنا"، وردت خالتها عليها قالت لها "متقوليش كدة ده انتى عروسة"، فردت الله يرحمها "ده دعاء للميت والحي"، وكأن قلبها كان يشعر بالموت.

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- بنتي كانت نسمة في البيت

تسكت والدة الفتاة قليلا وتنظر إلى اتجاه الغرفة الخاصة بابنتها، وكأنها تراها مرة أخرى قادمة اليها من الطرقة إلى الصالة، ومستمعة لصوتها الضاحك ليلة زفافها، لتعود الي الحقيقة الموجعة مرة أخرى قائلة : كانت بتساعد الكبير والصغير، مكنتش بتسيب حد الا وتقف جنبه، مكنتش أتخيل أنها تمشي بالشكل ده، كانت حنينة عليا ديما وتجيب لي الأدوية الخاصة بعلاج الكلى، وتقعد على الأرض جنب الكنبة وانا تعبانة علشان تطمن عليا، وترفض انها تنام في مكانها طول ما انا تعبانة، الله يرحمها كانت نسمة في البيت".

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- الشك في قلب الأم

وتقول الأم الحزينة، استيقظت عقب صلاة الجمعة وقمت بالاتصال بإبنتي وجدت هاتفها مغلق، فقمت بالاتصال بهاتف زوجها لم يرد، اعتقدت حينها انهم ما زالوا نائمين ولم يستيقظوا من ارهاق ليلة الزفاف، فتركتهم، وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف قمت بمعاودة الاتصال، إلا أن هاتف ابنتي لا يزال مغلقا ولم يرد زوجها، فبدأ القلق والشك يدخل قلبي، اتصلت بوالدة زوج ابنتي، واخبرتها بما يحدث فقالت لى انها ستقوم بإرسال شقيقه الذي يسكن بالقرب منهما للإطمئنان عليهما، فقمت بالاتصال بشقيق محمد واخبرني انه في الطريق الي الشقة، وبعدها لم يرد على اتصالاتي، فزاد شكي وقلقي، إلى أن اتصلت برقم محمد زوج ابنتى الله يرحمه وفوجئت بالرد الذي نزل على كالسهام القاتلة، صوت سيدة عجوز تقول لى، بنتك وجوزها تعبانين اوي ياحاجة".

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- الولاد ماتوا ياحاجة

صرخت فيها وقولت ندى ومحمد مالهم أعتقدت ان ندى مرضت لضعفها أو حدث شيء ما ولم أتصور ما حدث، الا ان السيدة عادت تردد مرة أخرى الولاد ماتوا يا حاجة الاتنين في الشقة، فتحنا لقيناهم ميتين"، خرجت افتح باب الشقة والنوافذ وأصرخ بشدة على ابنتي لا اعرف ماذا افعل ولكنني اصرخ وابكى على عروستي وفلذة كبدي حتى تجمع الجيران ولم ادرِ في هذه اللحظات ماذا حدث، الا انني اخذت أشقاءها وذهبت منطقة الشرابية حيث تقطن وعقب وصولى وجدت الأهالي تجمعت أمام العقار والشرطة والإسعاف متواجدين، جلست اصرخ وابكى أمام المنزل ثم صعدت لأجدهما مغطيين في الارض بملاءات وباب الحمام مخلوع على الحائط، وتم اخراجهما من الشقة وبدأت النيابة تحقيقاتها التى انتهت باستخراج تصاريح دفنهما.

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- طفل يقتل طفل

بلاغا تلقته شرطة النجدة في جنوب القاهرة، من مستشفى حلوان العام بوصول طالب 12 سنة ومُقيم بعزبة خليل، المعصرة، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر .

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- الافلام الهابطة ومشاهد القتل والاغتصاب

يسرد يحيي والد الطفل المجنى عليه التفاصيل قائلا : أبني سيف راح في غمضة عين، يرضى مين ده، انا مؤمن بربنا وبقضائه وقدره، ولكل أجل كتاب، لكن ابني يروح مني في ثانية، وكله بسبب الأفلام الهابطة والاشكال اللي بنشوفها في مشاهد العنف والقتل والاغتصاب"، مشيرا: أنا عندي 5 أولاد، أكبرهم مازن وأحمد، 15 سنة، وبعدهم سيف 11 سنة، وغازي 6 سنين، وفريدة سنتين، وفي لحظة أخوهم مات ، أحمد أخوه وغازي مش بيناموا من اللي شافوه، فزع كل شوية على مشهد دم أخوهم، أطفال في السن ده مش قادرين ينسوا مشهد موت أخوهم الصغير في وسط الشارع".

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- الدقائق الاخيرة في حياة سيف

وعن يوم الحادث قال الأب المكلوم وعينيه تمتلأ بالدموع " حمايا تعبان شوية، ويوم الحادثة زوجتي قالت للأولاد تعالو نروح نزور جدو في المستشفى، والولاد قالولها احنا النهاردة اجازة من الدروس والمدرسة هنقعد نلعب وانتي روحي، وفعلا راحت لزيارة والدها، ومازن الكبير راح يلعب في السايبر، وسيف الله يرحمه واخواته كانوا بيلعبوا في الشارع "، مضيفا " أثناء لهو سيف الله يرحمه وأخواته وأصدقائهم قبل منزلنا بـ 3 منازل، حضر اليهم الطفل محمد فتحي البالغ من العمر 10 سنوات، وطلب اللعب معهم، الا أن سيف واصدقائه أخبروه بأنهم لا يريدون اللعب معه بسبب قيامه بالشكوى منهم دائما، بل والاختلاف الدائم بينهم في اللعب، فغادر الطفل المتهم موقع الحادث.

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- خبطه بالسكينة في قلبه

بعد قليل عاد الطفل مرة أخرى وبرفقته السكين التى لم يكن يراها أحد، بهذه الكلمات يتابع والد الطفل سيف المجنى عليه سرد تفاصيل الحادث قائلا " محمد رجع تاني عايز يلعب معاهم، ولما رفضوا المرة دي، زق أبني وبعدها خبطه بالسكينة جنب القلب، فسقط الولد مغشيا عليه في الأرض"، متابعا، أهالي المنطقة أخدو الولد على مستشفى الدير لأني كنت في الشغل، وهناك المستشفى رفضت تقبل الولد، وراحوا جري على مستشفي حلوان العام، لكن قبل دخولهم الطواريء كان أمر ربنا نفذ والولد توفاه الله".

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- أم القاتل مش فاضية

ويسرد الحاج محمد أحد جيران واهالي المنطقة تفاصيل عن حياة الطفل القاتل وعائلته قائلا: التفكك الأسري سبب كبير لما حدث في جريمة قتل سيف، مشيرا إلي " والد ووالدة محمد – القاتل - منفصلين، وأمه أرتبطت بخطيب بنتها بعد ما سابها، وأبوه شغال من الصبح لـ بالليل مش فاضي يربي، وطبعا الانفصال أثر على الطفل فجعل منه شخصية غير متزنة، ولما يكون أمه وأبوه مش فاضين يربوه فـ الشارع هو اللي هيربيه وده اللي حصل".

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- قاتل أندر ايدج

دي مش الجريمة الأولى خلى بالك.. صوت ظهر بين المتواجدين ليشرح تفاصيل جريمة أخرى أرتكبها الطفل القاتل محمد قائلا :" أنا الحاج علي صاحب محل العصير اللى على الناصية، وقبل حادثة وفاة سيف بيوم، محمد أتخانق مع أبني وخربشه بـ سكينة في ضهره، وكان هيموته الا ان ابني الكبير لحقه ومسك أيده ولما جيت قولتلهم سيبوه يمشي ده في حكم اليتيم لأن أمه وابوه مش فاضين، قالولى يابابا ده معاه سكينة قولتلهم مشوفتهاش سيبوه يمشي ومشيته، وتاني يوم عمل الجريمة التانية وقتل سيف الله يرحمه".

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- زوجته مارست الجنس مع والده على فراشه

مقتل ربة منزل بالوراق.. بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد قيام زوج المجنى عليها سدد لها طعنة بعدما شعر بها تمارس الرذيلة مع والده على ذات الفراش بينما قام أبيه بخنقها خشية قيامها بفضح علاقتهما.

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- ابويا 70 سنة وبنام تحت غطا واحد

وقال المتهم أنه يقيم برفقة زوجته وأولادهما وأولاده من زوجة سابقة في شقة واحدة مع والده العجوز البالغ من العمر 70 عاما حيث ينام برفقة زوجته والأطفال في غرفة والغرفة الأخرى يقيم بها والده وبسبب الأمطار اضطر لترك غرفته والنوم وزوجته والأبناء برفقة والده على فراش واحد واستخدموا جميعهم غطاء واحد ليقيهم من البرد.

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- استيقظت على أصواتهم يمارسون الرذيلة

واستطرد المتهم في اعترافاته أنه استيقظ ليلا على أصوات وهمهمات ليفاجأ بزوجته ووالده يمارسان الرذيلة وعندما شعرا باستيقاظه ادعيا النوم فقام الزوج واصطحب الأطفال خارج الغرفة وعاد حاملا مطواة سدد بها طعنة في بطن زوجته فيصرخ والده ويحاول الاستفسار منه علي سبب جريمته نافيا إقامته علاقة جنسية مع زوجة ابنه.

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- حما الزوجة خلص عليها بـ الشال

وشرحت التحقيقات واعترافات المتهم أن الزوجة كانت مازلت على قيد الحياة وعندما حاولت التحدث والاعتراف لزوجها بعلاقتها مع حماها قام والد الزوج بلف شال حول رقبتها وخنقها حتى الموت، وصادف أن شاهدت إحدى الأطفال الجريمة وشهدت بإقامة المجني عليه وجدها علاقة جنسية وعندما شاهدهما الأب أنهي حياة زوجته.

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- جثة مدمنة مخدرات

بلاغا آخر، تلقته شرطة النجدة أفاد العثور على جثة ربة منزل متوفاة بالمنطقة الزراعية بأوسيم وتبين من التحقيقات أن المجنى عليها مدمنة مواد مخدرة وتركت منزل الزوجية منذ 28 يوما قبل العثور علي جثتها وتبين من التحقيقات أنها لم يكن معها ثمن شراء المخدرات فدفعت جسدها بجرعة من المخدرات.

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- مارست الرذيلة مع 6 تجار مخدرات

تحقيقات نيابة أوسيم، كشفت أن البداية كانت ببلاغ ورد لمركز شرطة أوسيم بالعثور علي جثة سيدة في العقد الرابع من العمر ملقاة وسط منطقة زراعية، وانتقلت قوة أمنية وتبين أن الجثة مجهولة لا تحمل متعلقات أو تحقيق شخصية ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم التوصل لهوية المتوفاة، وباستدعاء زوج وشقيق المتوفاة وقررا أنها مدمنة واعتادت ترك منزل أسرتها وزوجها والغياب لأيام طويلة ولم يتهما أحدا بقتلها وطلبا تشريح جثتها لتحديد سبب الوفاة كشفت التحقيقات أن المجنى عليها كانت تتردد علي دولاب مخدرات بالمنطقة الزراعية بأوسيم للحصول على جرعة من الهيروين ونظرا لعدم امتلاكها المال كانت تدفع ثمن ما تتعاطاه بممارسة الرذيلة مع 6 متهمين من تجار المواد المخدرة في منطقة زراعية يديرها المتهمين ك " دولاب" لاتجار المخدرات.

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- لفوها في بطانية

وتبين من تحقيقات النيابة أنه يوم الواقعة توجهت المتوفاة كعادتها لـ "الدولاب" للحصول علي جرعتها المعتادة من مخدر الهيروين ودفع الثمن المعتاد وعقب تعاطيها المخدر شعرت بحالة إعياء وفوجيء المتهمون بمفارقتها الحياة فلجاءوا لحيلة خشية العثور علي جثتها برفقتهم فقاموا بلفها في بطانية وحملوها في توك توك ملك أحدهم وألقوها بمنطقة زراعية أخرى تبعد عن منطقة عملهم وعادوا مرة أخرى لممارسة عملهم في تجارة المخدرات كأن شيئا لم يكن حتى تمكنت قوة أمنية من ضبط 3 من المتهمين.

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- كريم وسميرة

رسالة على الفيسبوك اطلقها رجل أربعيني يدعى كريم، عارضا فيها زوجته من خلال حفلات جنس جماعى، ومقدما اياها بتسعيرة 3 آلاف جنيه للساعة الواحدة، فاحلام الثراء السريع راودت كريم، وتملك منه الشيطان، حتى جعله يخلع عباءة الرجولة ويغشي نظره عن النخوة والمروءة، ذاهبا في طريق إبليس، حيث قدم زوجته لراغبي المتعة الحرام والحفلات الجنسية الجماعية.

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- حفلات جنسية للزوجة

الزوجة كانت بطلة الحفلات الجنسية والزوج كان يشارك في بعض الاحيان، كريم ت عاطل راودته احلام الثراء، وجلس يفكر بالاتفاق مع زوجته سميرة باحثين عن خطة او طريقة لجنى الاموال سريعا، وقرر الزوج تقديم زوجته سميرة سلعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبا من راغبي المتعة الحرام الاقدام وطلبها ووضع لها تسعيرة 3 آلاف جنية، فلم يفكر الزوج قطعا في تعرى زوجته امام الآخرين، بل ووصل به الحال لمشاركة راغبي المتعة السرير مع زوجته.

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- زوجي مدمن هيروين

اعترافات مثيرة فجرتها الزوجة سميرة ا، ربة المنزل الثلاثينية، قالت فيها ان زوجها مدمن للمواد المخدرة وبالتحديد مادة الهيروين، ونظرا لإرتفاع سعر المخدر، وغلاء المعيشة، فجلسنا نفكر في طريقة لجنى الاموال، حتى خطرت فكرة ممارسة الجنس مع راغبى المتعة مقابل اموال، على ان لا نستكمل ذلك بعد جنى الاموال وتحقيق الثراء المطلوب، واضافت الزوجة، في البداية كان كريم يقوم بعرضى على بعض المعارف في دائرة صغيرة مقابل اموال، وكان يحضر طالب المتعة ويدفع المبلغ وفقا للمدة المطلوبة، بتسعيرة 3 آلاف جنيه في الساعة.

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- علاقات شاذة ومختلفة

وتابعت سميرة، بعد فترة من معاشرة راغبى المتعة لى بمعرفة زوجي كريم، جنون الهيروين والمخدرات جعله يفكر في افكار شيطانية جديدة لممارسة علاقات جنسية شاذة ومختلفة، فبدء في استقطاب راغبى المتعة ومشاركتهم مع في سرير واحد، وذلك لجنى أموال أكثر، وشرحت الزوجة، كريم كان يستقطب راغبى المتعة الحرام من الفيسبوك ويتفق معهم على مشاركته واقامة حفل جنس جماعي مقابل 3 آلاف جنيه للساعة الواحدة.